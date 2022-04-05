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Імовірність конфлікту між великими державами зростає, - генерал США

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Вашингтон, Вівторок 05 квітня 2022 17:37
Імовірність конфлікту між великими державами зростає, - генерал США Фото: голова Комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Марк Міллі (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Глава Об'єднаного комітету начальників штабів США Марка Міллі заявив, що ймовірність великого конфлікту між великими державами зростає. Генерал додав, що ядерна риторика Росії стала "дуже провокаційною".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова Марка Міллі.

"Ми вступаємо в світ, який стає все більш нестабільним, і ймовірність великого міжнародного конфлікту між великими державами зростає, а не зменшується", - сказав Міллі.

Генерал додав, що з початком російського вторгнення в Україну з Москви стала доноситися дуже провокаційна риторика щодо рівня боєготовності ядерних сил Росії.

Нагадаємо, наприкінці лютого Путін дав команду перевести ядерні сили Росії в особливий режим несення бойового чергування.

Зазначимо, пізніше в Кремлі назвали умову, за якої Росія готова застосувати ядерну зброю.

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