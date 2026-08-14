Польша готова передать Украине МиГ-29 взамен на дроны и технологии ноу-хау, - СМИ
Польша и Украина финализуют соглашение о передаче Киеву истребителей МиГ-29. В обмен Варшава должна получить украинские дроны, а также технологии ноу-хау.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wiadomosci.
По данным польского издания, переговоры по передаче МиГ-29 в обмен на "дроновые ноу-хау" и значительное количество беспилотников разных типов находятся на финальной стадии.
Ожидается, что польские истребители доставят в Украину в ближайшие недели. В то же время, украинские дроны должны поступить в Польшу.
В Минобороны Польши отмечают, что переговоры активизировались после назначения Рустема Умерова руководителем Службы внешней разведки.
При этом в Польше сохраняют осторожность по поводу будущего соглашения. Один из источников издания заявил, что с Киевом можно договориться и подписать соглашение, однако остается вопрос его выполнения.
Ракеты для Patriot – под вопросом
Отдельно Польша не подтверждает передачу Украине ракет для систем Patriot. Заместитель министра обороны Магдалена Собковяк-Чернецкая заявила, что такое решение принимается на самом высоком уровне.
В свою очередь, Януш Сеймей, руководитель политического кабинета министра обороны, заявил, что Украина еще не посылала ни одного официального запроса или запроса в Польшу по этому вопросу.
По неофициальным данным польских источников, даже если Варшава согласится на передачу боеприпасов, их количество будет небольшим. Сейчас у польской армии около 200 ракет PAC-3 MSE, а передать Украине могут максимум "несколько" таких единиц.
Что предшествовало
Вопрос передачи МиГ-29 Украине раньше уже становился предметом споров между Киевом и Варшавой. Польская сторона заявляла, что ожидает украинские технологии беспилотников, однако предварительная договоренность не была реализована.
В июле Польша вновь заявила о готовности вернуться к вопросу передачи истребителей, а Украина параллельно обсуждала получение не только самолетов, но и оборудования для их обслуживания и соответствующей документации в обмен на украинские беспилотные системы.