Решение о передаче прибыли от активов РФ нужно принять в ближайшее время: почему это важно

"Мы ждем это решение в ближайшее время. В идеале несколько следующих недель. Крайне важно его принять в период председательствования Бельгии, которое истекает в июне... Мы стараемся ускорить процесс принятия решения Советом Европейского Союза. Ведь после Бельгии председательство принимает Венгрия и, конечно, есть скепсис относительно решения этого вопроса, который может даже не попасть в повестку дня на голосование", - сказала Мудрая.

После решения Евросоюза, страны, в которой хранятся сами активы, обязаны будет доходы отделить от активов и сохранить их на отдельном счете.