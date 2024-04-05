Рішення про передачу прибутку від активів РФ потрібно ухвалити найближчим часом: чому це важливо

Рішення Євросоюзу про передачу прибутку від російських активів має бути прийняте найближчим часом, щоб Угорщина не змогла його заблокувати після початку головування в Раді ЄС з липня.
Про це в інтерв'ю РБК-Україна заявила заступник голови ОП Ірина Мудра, яка донедавна обіймала посаду заступника міністра юстиції України.
"Ми чекаємо на це рішення найближчим часом. В ідеалі кілька наступних тижнів. Вкрай важливо його прийняти в період головування Бельгії, яке закінчується в червні... Ми намагаємося прискорити процес ухвалення рішення Радою Європейського Союзу. Адже після Бельгії головування приймає Угорщина і, звичайно, є скепсис щодо вирішення цього питання, яке може навіть не потрапити до порядку денного на голосування", - сказала Мудра.
Після рішення Євросоюзу країни, в якій зберігаються самі активи, зобов'язані будуть відокремити доходи від активів і зберегти їх на окремому рахунку.
12 лютого у Європейському союзі зробили важливий крок, який дасть змогу передати прибуток від російських заморожених активів Україні. Рада ЄС, зокрема, постановила, що центральні депозитарії цінних паперів, які володіють активами ЦБ РФ на суму понад 1 млн євро, мають обліковувати надзвичайні залишки грошових коштів, що накопичилися внаслідок обмежувальних заходів ЄС, окремо, а також мають зберігати відповідні доходи окремо. Крім того, їм забороняється розпоряджатися отриманим чистим прибутком.
Лідери країн ЄС під час першого дня саміту 21 березня обговорювали питання спрямування прибутку від заморожених російських активів на закупівлю зброї для України та досягли попередньої домовленості.
Нагадаємо, левова частка заморожених російських активів перебуває у Бельгії у депозитарії Euroclear.
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