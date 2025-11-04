ua en ru
Решение НКРЭКУ об отключении должников во время судов поможет укрепить платежную дисциплину, - юрист

Вторник 04 ноября 2025 17:38
Решение НКРЭКУ об отключении должников во время судов поможет укрепить платежную дисциплину, - юрист Фото: НКРЭКУ предлагает отключать должников во время судов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Предложенные НКРЭКУ изменения к правилам розничного рынка электроэнергии, которые позволят отключать потребителей-неплательщиков даже во время судебных процессов, являются правильным решением.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявила партнер ЮК Altelaw&Sempra, председатель правового комитета Украинской ветроэнергетической ассоциации Ольга Савченко.

"К сожалению, само отключение - это наиболее эффективный метод для повышения платежной дисциплины. И я считаю, что это правильное решение", - отметила Савченко.

По ее словам, также законодательно была введена и более зарегулированная процедура отключений, в частности, это было сделано в законе 4213, принятом в феврале этого года.

"Я думаю, что общее правило для нас как для страны цивилизованной должно быть так: нет оплаты за ресурс - нет ресурса. Поэтому это хорошее решение", - высказала мнение юрист.

В то же время она отметила, что самих изменений в правила недостаточно - для эффективного внедрения необходима согласованная работа всех ветвей власти.

"Регулятор, конечно, может принять постановление, рекомендацию, но должна быть комплексная работа Регулятора, Верховной Рады Украины, Министерства финансов, возможно, для того чтобы теория реализовывалась на практике и плюс для того, чтобы создать дополнительные инструменты для решения проблематики", - указала эксперт.

Савченко также подчеркнула, что на рынке существуют потребители, которых нельзя отключить, но это не должно создавать цепную реакцию долгов.

"Мы понимаем, что все равно есть субъекты, которых нельзя отключить. Они не платят. Но поставщик и рынок не должны от этого страдать и не должен из-за этого создаваться этот круговой рынок долгов", - сказала она.

Савченко добавила, что только при условии создания прозрачных механизмов гарантий и взаимной ответственности между государством, местными властями и потребителями можно будет остановить практику безвозмездного потребления электроэнергии.

Как сообщалось ранее, Всеукраинская энергетическая ассамблея поддержала инициативу Регулятора по уточнению пункта 7.11 Правил розничного рынка электрической энергии, которая позволит прекратить практику злоупотреблений со стороны небытовых потребителей-должников.

