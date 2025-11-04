Рішення НКРЕКП про відключення боржників під час судів допоможе зміцнити платіжну дисципліну, - юристка

Запропоновані НКРЕКП зміни до правил роздрібного ринку електроенергії, які дозволять відключати споживачів-неплатників навіть під час судових процесів, є правильним рішенням.

"На жаль, саме відключення - це найбільш ефективний метод для підвищення платіжної дисципліни. І я вважаю, що це правильне рішення", - зазначила Савченко.

За її словами, також законодавчо було введено і більш зарегульовану процедуру відключень, зокрема, це було зроблено в законі 4213, прийнятому в лютому цього року.

"Я думаю, що загальне правило для нас як для країни цивілізованої має бути так: немає оплати за ресурс - немає ресурсу. Тому це хороше рішення", - висловила думку юристка.

Водночас, вона зауважила, що самих змін до правил недостатньо - для ефективного впровадження потрібна узгоджена робота всіх гілок влади.

"Регулятор, звісно, може прийняти постанову, рекомендацію, але має бути комплексна робота Регулятора, Верховної Ради України, Міністерства фінансів, можливо, для того, аби теорія реалізовувалася на практиці і плюс для того, аби створити додаткові інструменти для вирішення проблематики", - наголосила експертка.

Савченко також підкреслила, що на ринку існують споживачі, яких не можна відключити, але це не має створювати ланцюгову реакцію боргів.

"Ми розуміємо, що все одно є суб'єкти, яких не можна відключити. Вони не платять. Але постачальник і ринок не мають від цього страждати і не має через це створюватися цей круговий ринок боргів", - сказала вона.

Савченко додала, що лише за умови створення прозорих механізмів гарантій та взаємної відповідальності між державою, місцевою владою і споживачами можна буде зупинити практику безоплатного споживання електроенергії.