Изменения в правилах розничного рынка устранят лазейку для должников, - ВЭА

Украина, Воскресенье 12 октября 2025 13:42
Изменения в правилах розничного рынка устранят лазейку для должников, - ВЭА Фото: в ВЭА заявили, что изменения в правила розничного рынка устранят лазейку для должников (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Мороз

Всеукраинская энергетическая ассамблея (ВЭА) поддержала инициативу Регулятора по уточнению пункта 7.11 Правил розничного рынка электрической энергии. Она позволит прекратить практику злоупотреблений со стороны небытовых потребителей-должников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ассамблеи.

В ассоциации отмечают, согласно действующим правилам, небытовые потребители могут восстанавливать электроснабжение только на основании факта судебного обжалования отключения.

"На практике эта норма стала инструментом для злоупотреблений: должники имеют возможность долгое время пользоваться электроэнергией без оплаты, прикрываясь судебным процессом. Такая ситуация создает дополнительное давление на поставщиков и негативно влияет на финансовое состояние энергетических предприятий", - говорится в обращении.

В ВЭА считают, что инициатива НКРЭКУ является "своевременным и необходимым шагом".

"Она предусматривает, что для небытовых потребителей сам факт обращения в суд не будет автоматическим основанием для возобновления электроснабжения в случае неуплаты. В то же время добросовестные потребители остаются защищенными, поскольку могут обжаловать счета и акты в рамках договоров, имеют право на обеспечение иска в суде и могут требовать компенсацию в случае неправомерных действий поставщика", - отмечается в заявлении.

ВЭА отдельно подчеркивает, что проблемы водоканалов и других стратегических объектов не должны решаться за счет искажения рыночных правил.

"Для этого существуют другие инструменты - государственная субвенция, специальные обязательства (ПСО), пересмотр тарифов или поддержка со стороны местных властей. Для предприятий, которые оказались в затруднительном положении, законодательство также предусматривает возможность реструктуризации и постепенного погашения задолженности", - отмечают в ассоциации.

ВЭА убеждена, что предложенные изменения не ограничивают прав потребителей, а лишь устраняют лазейки, которые используются для бесплатного потребления электроэнергии.

"Это решение укрепит финансовую дисциплину, усилит стабильность энергетического сектора и позволит эффективнее поддерживать критическую инфраструктуру в условиях войны", - говорится в обращении.

Всеукраинская энергетическая ассамблея призвала к быстрому принятию изменений в соответствующий пункт правил как меры предосторожности против дальнейшего накопления долгов и разбалансировки энергосистемы.

Ранее директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко отметил, что накопление долгов угрожает стабильности энергетической системы, работе водоканалов, ремонтам сетей и генерации.

