Изменение тарифов для ОСРов ускорит подготовку к осенне-зимнему периоду, - Баранюк

Пересмотр тарифов для операторов систем распределения (ОСР) с целью приоритетного погашения долгов перед Укрэнерго и обеспечения подготовки к осенне-зимнему периоду является обоснованным шагом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на исполнительного директора ГС "Умные электросети Украины" Александра Баранюка.

"Пересмотр тарифа, где заложено приоритетное погашение долгов перед Укрэнерго, это шаг к ускорению подготовки к осенне-зимнему периоду. Такое решение уменьшит взаимную долговую нагрузку (ОСР - Укрэнерго - Генерация), а также позволит подготовить необходимую номенклатуру аварийных запасов на случай вражеских обстрелов", - пояснил он.

Баранюк отметил, что ожидаемый пересмотр тарифов фактически восстанавливает тот уровень, который Регулятор должен был утвердить ОСР-ам еще на 2024 год.

"Расчеты которые туда закладывались это результаты проверок деятельности этих компаний в 2021-2023 годах, где зафиксированы значительные дефициты", - добавил эксперт.

Он подчеркнул, что пересмотр тарифа - процедура ежегодная.

"Отложение этого решения будет означать очень резкий рост в последующих периодах, что будет ударом для экономики. Также накопление долгов побудило участников рынка судиться друг с другом, а Регулятор накладывал штрафы на компании за несвоевременные расчеты. Так называемая стоимость обслуживания долгов перестала быть незамеченной и, так или иначе, все равно возлагалась на карманы конечного потребителя", - добавил Баранюк.

Напомним, НКРЭКУ планирует пересмотреть тарифы на распределение для ряда компаний-операторов систем распределения с 1 сентября 2025 года. Соответствующее решение планируют принять на заседании 26 августа.