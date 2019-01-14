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НБУ знизив довідковий курс долара

Новини » Фінанси    14.01.2019 - 12:43
НБУ знизив довідковий курс долара
Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Курс долара впав на 14 копійок

Довідкове значення курсу долара на 14 січня склало 28,02 гривень за долар. Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України.

Опублікований Нацбанком довідковий курс долара на 12:00 склав 28,0237 гривень за долар, що на 14 копійок нижче, ніж встановлений 11 січня (28,1668 гривень за долар).

Зазначимо, Національний банк публікує довідкове значення курсу гривні до долара згідно з укладеними на міжбанківському валютному ринку операціях станом на 12:00, щоб надавати суб'єктам ринку оперативний індикатор курсу.

Нагадаємо, курс на відкритті міжбанківського валютного ринку 14 січня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 28,07 грн/долар, курс купівлі до 28,02 гривень за долар. Курс євро у продажу залишився на рівні 32,19 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах курс долара в продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 10 копійок до 28,15 гривень за долар, купівлі знизився на 12 копійок до 27,90 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 25 копійок до 32,38 гривень за євро.

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