ua en ru
Ср, 08 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Рынок возобновляемой энергетики требует законодательных решений для урегулирования долгов, - Конеченков

Украина, Среда 08 октября 2025 15:13
UA EN RU
Рынок возобновляемой энергетики требует законодательных решений для урегулирования долгов, - Конеченков Фото: эксперт заявил, что рынок возобновляемой энергетики нуждается в законодательных решениях для урегулирования долгов (Getty Images)
Автор: Сергей Новиков

Несмотря на стабилизацию выплат в секторе возобновляемой энергетики, остаются критические неурегулированные проблемы.

Об этом заявил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, пишет РБК-Украина.

По его словам, нужно решить вопрос возможной "несинхронной" работы отдельных производителей с марта по октябрь 2022 года, в результате чего НЭК "Укрэнерго" не получало достоверные и верифицированные данные коммерческого учета, необходимые для проведения расчетов.

"Отсутствие уверенности в около 4% суммы платежа за указанный период не должно останавливать расчет со всем сектором. Для этого должны быть внесены изменения в соответствующий Закон, которые позволят выделить неверифицированные данные из общего расчета и погасить задолженность перед основной массой производителей", - подчеркнул он.

Отдельного внимания требует и проблема небалансов за 2022 год.

"Этот вопрос следует урегулировать, в том числе и на законодательном уровне", - добавил Конеченков.

По его словам, задолженность перед производителями возобновляемой энергии необходимо решать комплексно, параллельно с проблемой долгов на балансирующем рынке.

"Задолженность перед производителями возобновляемой энергии следует урегулировать комплексно, параллельно с решением проблемы долгов на других сегментах рынка, в частности на балансирующем рынке", - подытожил председатель правления УВЭА.

В то же время он отметил, что положительные сдвиги в отрасли уже произошли - благодаря установлению экономически обоснованного тарифа для "Укрэнерго" выплаты сейчас осуществляются почти в полном объеме, а выход большинства ветровых электростанций из балансирующей группы "Гарантированного покупателя" сделал сектор более прогнозируемым.

Напомним, системные долги на рынке электроэнергии превышают 100 млрд грн, и при таких условиях долги населения в размере около 10 млрд грн, по мнению экспертов, являются лишь индикатором общей болезни рынка.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости
Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе
Не открывайте окна: в Прилуках сильное задымление после удара РФ по нефтебазе
Аналитика
ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы
Дмитрий Сидоровкорреспондент РБК-Украина ЗАЭС в темноте. Зачем россияне отключили станцию и есть ли угроза ядерной катастрофы