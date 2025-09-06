ua en ru
Сб, 06 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Долги на рынке электроэнергии превысили 100 млрд грн, - Харченко

Украина, Суббота 06 сентября 2025 14:23
UA EN RU
Долги на рынке электроэнергии превысили 100 млрд грн, - Харченко Фото: эксперт заявил, что долги на рынке электроэнергии превысили 100 млрд грн (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Системные долги на рынке электроэнергии превышают 100 млрд грн, и при таких условиях долги населения в размере около 10 млрд грн являются лишь индикатором общей болезни рынка.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

"Я думаю, что это, скорее, проблемы, связанные с общим хаосом и неразберихой, и абсолютно неприемлемой ситуацией в целом на рынке электроэнергии. Это же, знаешь, 10 миллиардов долгов населения на общем долге на рынке электроэнергии, если его посмотреть, там за 100 миллиардов. Всех-всех. Там распределительные компании имеют свои долги, "Украинэнерго" имеет свои долги, каждая генерирующая компания имеет свои долги, и все это вместе складывается в гигантские цифры. Это же четкий признак, что ситуация нездоровая", - сказал Харченко.

Он подчеркнул, что проблема не ограничивается только неуплатой бытовых потребителей.

"Я не думаю, что все эти 100 миллиардов это какие-то злые люди потребили в свою квартиру электричество и сбежали не заплатили. Тем более, что распределительные компании квартиры отключают, извини, на раз. Законно, незаконно там такая история, отрезали случайно что-то, заплатите. Поэтому, честно, для меня это опять таки еще один индикатор того, что у нас в рынке электроэнергии все в целом не очень хорошо, мягко говоря", - считает эксперт.

По его мнению, решить проблему можно только комплексно.

"Смотри, он есть, но он неспособен к решению на уровне, знаешь, проблему нельзя решить на уровне, где она возникла. Нельзя решить проблему долгов населения на уровне решения проблемы только долгов населения. Надо решать общую ситуацию по рынку", - пояснил Харченко.

По словам Харченко, без перехода на рыночные цены и внедрения адресной поддержки населения решить долговой кризис невозможно.

"Вот пока ты все это вместе не сложишь в корзину, у тебя эта корзина не сложится. Вот что бы ты ни делал с долгами населения, пока они искусственно занижены, по сути не на адресной субсидии, а так размазали всем дали, решить эту отдельную проблему не удастся. Просто инструментов нет", - сказал он.

Ранее председатель правления Ассоциации солнечной энергетики Украины Владислав Соколовский заявил, что инвесторы ожидают от государства разработку четкого плана со сроками погашения долгов за электроэнергию, произведенную еще в 2022 году.

Также эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего Андриан Прокип заявил, что долговой кризис на рынке электроэнергии является следствием чрезмерного регулирования и создает барьеры для инвестиций и развития новой генерации.

Читайте РБК-Украина в Google News
Электроэнергия
Новости
Зеленский в Париже, Путин в Китае - главное о переговорах за неделю
Зеленский в Париже, Путин в Китае - главное о переговорах за неделю
Аналитика
Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия Юная армия Путина. Как Кремль заставляет украинских детей служить России