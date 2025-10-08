ua en ru
Ср, 08 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Ринок відновлюваної енергетики потребує законодавчих рішень для врегулювання боргів, - Конеченков

Україна, Середа 08 жовтня 2025 15:13
UA EN RU
Ринок відновлюваної енергетики потребує законодавчих рішень для врегулювання боргів, - Конеченков Фото: експерт заявив, що ринок відновлюваної енергетики потребує законодавчих рішень для врегулювання боргів (Getty Images)
Автор: Сергій Новіков

Попри стабілізацію виплат у секторі відновлюваної енергетики, залишаються критичні неврегульовані проблеми.

Про це заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, пише РБК-Україна.

За його словами, потрібно вирішити питання можливої “несинхронної” роботи окремих виробників з березня по жовтень 2022 року, внаслідок чого НЕК “Укренерго” не отримувало достовірні та верифіковані дані комерційного обліку, необхідні для проведення розрахунків.

"Відсутність впевненості у близько 4% суми платежу за вказаний період не повинна зупиняти розрахунок з усім сектором. Для цього мають бути внесені зміни у відповідний Закон, які дозволять виокремити неверифіковані дані із загального розрахунку і погасити заборгованість перед основною масою виробників", - наголосив він.

Окремої уваги потребує і проблема небалансів за 2022 рік.

"Це питання слід врегулювати, зокрема і на законодавчому рівні", - додав Конеченков.

За його словами, заборгованість перед виробниками відновлюваної енергії необхідно вирішувати комплексно, паралельно з проблемою боргів на балансуючому ринку.

"Заборгованість перед виробниками відновлюваної енергії слід врегульовувати комплексно, паралельно із вирішенням проблеми боргів на інших сегментах ринку, зокрема на балансуючому ринку", - підсумував голова правління УВЕА.

Водночас він відзначив, що позитивні зрушення у галузі вже відбулися - завдяки встановленню економічно обґрунтованого тарифу для "Укренерго" виплати нині здійснюються майже у повному обсязі, а вихід більшості вітрових електростанцій із балансуючої групи "Гарантованого покупця" зробив сектор більш прогнозованим.

Нагадаємо, системні борги на ринку електроенергії перевищують 100 млрд грн, і за таких умов борги населення у розмірі близько 10 млрд грн, на думку експертів, є лише індикатором загальної хвороби ринку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Не відчиняйте вікна: в Прилуках сильне задимлення після удару РФ по нафтобазі
Аналітика
ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна ЗАЕС у темряві. Навіщо росіяни відключили станцію і чи є загроза ядерної катастрофи