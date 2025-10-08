Ринок відновлюваної енергетики потребує законодавчих рішень для врегулювання боргів, - Конеченков

Про це заявив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков, пише РБК-Україна .

За його словами, потрібно вирішити питання можливої “несинхронної” роботи окремих виробників з березня по жовтень 2022 року, внаслідок чого НЕК “Укренерго” не отримувало достовірні та верифіковані дані комерційного обліку, необхідні для проведення розрахунків.

"Відсутність впевненості у близько 4% суми платежу за вказаний період не повинна зупиняти розрахунок з усім сектором. Для цього мають бути внесені зміни у відповідний Закон, які дозволять виокремити неверифіковані дані із загального розрахунку і погасити заборгованість перед основною масою виробників", - наголосив він.

Окремої уваги потребує і проблема небалансів за 2022 рік.

"Це питання слід врегулювати, зокрема і на законодавчому рівні", - додав Конеченков.

За його словами, заборгованість перед виробниками відновлюваної енергії необхідно вирішувати комплексно, паралельно з проблемою боргів на балансуючому ринку.

Водночас він відзначив, що позитивні зрушення у галузі вже відбулися - завдяки встановленню економічно обґрунтованого тарифу для "Укренерго" виплати нині здійснюються майже у повному обсязі, а вихід більшості вітрових електростанцій із балансуючої групи "Гарантованого покупця" зробив сектор більш прогнозованим.