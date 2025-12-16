ua en ru
Рынок риелторских услуг планируют упорядочить без монополий: в Раде готовят рекомендации

Вторник 16 декабря 2025 15:49
Рынок риелторских услуг планируют упорядочить без монополий: в Раде готовят рекомендации Фото: Елена Шуляк рассказала об упорядочении рынка риелторов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Юлия Бойко

В парламенте в ближайшее время планируют создать Рабочую группу, которая будет нарабатывать решения для упорядочения сферы риелторских услуг.

Как пишет РБК-Украина, об этом заявила Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

По ее словам, создание Рабочей группы предусмотрено законопроектом №12377, поскольку этот рынок является неотъемлемой частью жилищной политики, способной эффективно решать жилищные вопросы украинцев.

Шуляк рассказала, что к урегулированию проблемных вопросов, связанных с риелторской деятельностью, парламент приступит уже после окончательного принятия законопроекта "Об основных принципах жилищной политики" (№12377).

Так, в ближайшее время на базе Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства планируется создать рабочую группу, которая будет нарабатывать соответствующие решения. Их предоставят в качестве рекомендаций для правительства.

Как отметила нардеп, уже были петиции к президенту и правительству по поводу того, чтобы повлиять на ситуацию с непонятными правилами работы риелторов в Украине. Более того, премьер-министр поручила предоставить предложения, что делать с этим рынком.

"Поэтому в заключительных положениях законопроекта №12377 мы прописали, что в течение месяца после принятия и подписания этого закона наш Комитет предоставит законодательные предложения для парламента, как урегулировать вопросы работы на рынке специалистов по недвижимости", - рассказала Елена Шуляк.

По разным оценкам, в Украине может насчитываться до 40 тысяч риелторов, работающих с арендными отношениями и куплей-продажей недвижимости, однако точных данных на этот счет нет, уточнила Шуляк. Нет даже понимания, насколько качественно или некачественно эти специалисты предоставляют свои услуги и могут ли люди, обращающиеся к ним за услугой, получить ее качественно, прозрачно, за понятную стоимость. То есть оплата должна отражать объем работы и уровень ответственности, а не формальный доступ к информации.

Парламентарий напомнила, что в свое время не поддержала законопроект №3618, зарегистрированный еще в 2020 году, где было прописано, что работающих на рынке риелторов нужно допускать к работе после сертификации, которую нужно получить в соответствующей организации в обязательном порядке.

"Но это монополия, поэтому мы против обязательного определения какой-то конкретной, отдельной организации - рынок сам должен решить, каким образом это будет работать. А мы можем оказывать только поддержку или через украинские вузы, которые могут обучать специалистов по недвижимости", - отметила Шуляк.

На уровне законодательства, акцентировала она, нужно установить четкие правила и порядки, соблюдение которых позволит правильно урегулировать и упорядочить риелторскую деятельность, однако сделать это без монопольных злоупотреблений. Для наработок в этой области и будет создана Рабочая группа уже в конце текущего года.

"Это будет Рабочая группа на базе нашего Комитета, которая будет нарабатывать соответствующие предложения, поскольку в течение месяца после принятия и подписания законопроекта №12377 мы будем предоставлять их на рассмотрение Министерства развития общин и территорий и парламента. Поэтому я прошу приобщаться к ее работе и экспертов, и представителей рынка, чтобы обеспечить решения, позволяющие правильно урегулировать эту сферу", - отметила Елена Шуляк.

В заключение она напомнила, что принятие законопроекта "Об основных принципах жилищной политики" является частью обязательств Украины перед ЕС - в рамках программы Ukraine Facility. Следовательно, упорядочение сферы риелторских услуг также входит в евроинтеграционные обязательства нашей страны.

Напомним, Елена Шуляк рассказала, как война меняет жилищную политику и рынок недвижимости в Украине.

