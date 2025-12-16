Очереди на квартиры и миллиардные потери: как война меняет жилищную политику в Украине

На восстановление жилищного фонда, разрушенного в результате войны, Украине понадобится не менее 80 млрд долларов. Это влияет как на структуру рынка недвижимости в целом, где наблюдается отложенный спрос, так и на необходимость изменений в жилищной политике.

Как пишет РБК-Украина , об этом заявила Глава Комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, глава партии "Слуга Народа" Елена Шуляк.

По ее словам, согласно оценке ущерба, причиненного Украине в результате полномасштабного вторжения, проведенной Всемирным Банком, по состоянию на конец 2024 года, сумма средств, необходимых на восстановление Украины, составляла по меньшей мере 536 млрд долларов.

Однако поскольку на жилищный фонд приходится наибольший процент разрушений, соответственно, и потребности на его восстановление самые существенные - по меньшей мере 80 млрд долларов.

"Это оценка Всемирного банка по итогам прошлого года. Поэтому, учитывая интенсивность вражеских обстрелов в этом году, общая сумма средств, необходимых на восстановление в целом, и, в частности, на восстановление жилищного фонда, будет на порядок выше", - отметила Шуляк.

Она пояснила, что разрушение такого массива жилищного фонда - РФ за годы полномасштабной войны уничтожила фактически то, что Украина строила на протяжении 6-7 лет - не могли не повлиять как на рынок недвижимости в целом, так и на изменения в жилищной политике Украины.

Более 4 млн украинцев стали вынужденными переселенцами, однако на повышении продаж недвижимости это существенно пока не сказалось.

"Даже несмотря на программу еВидновлення и изменения в программе еОселя, покупать новое жилье украинцы не стали больше, из-за низкой покупательной способности. Однако это не значит, что в этом нет необходимости: сейчас на рынке наблюдается отложенный спрос", - отметила нардепка.

По ее мнению, на рынок недвижимости будут влиять несколько факторов. Первый - безопасностный.

С 1 ноября 2023 в Украине уже начали действовать новые ДБН - ДБН "Защитные сооружения гражданской защиты" (ДБН В.2.2-5:2023), которые предусматривают обязательное наличие инженерно-технических мероприятий гражданской защиты в градостроительной и проектной документации, а также создание сети надежных и современных укрытий.

Кроме того, предусмотрено обязательное наличие укрытий в новостройках или использование сооружений двойного назначения.

"Не всем громадам и муниципалитетам они нравятся, но безопасность для нас сегодня на первом месте. Поэтому все новое строительство будет подчиняться все большим и большим требованиям в этой области. Теперь правила следующие - ты не можешь строить и, соответственно, продавать жилье, построенное без укрытий или сооружений двойного назначения", - акцентировала Елена Шуляк.

Второй фактор, который будет влиять на рынок, - требования к энергоэффективности. Согласно законодательству, все новое строительства в стране, в том числе жилое, должно соответствовать минимальным требованиям энергоэффективности. Они зависят от назначения здания, его высотности и вида. Эти требования будут пересматриваться каждые 5 лет.

"Мы часто отапливаем не свои квартиры, а воздух, как раз из-за низкой энергоэффективности наших домов. Если посмотреть на показатель, сколько тратится энергии, чтобы отапливать дома в Украине, то он в 2-3 раза выше, чем в странах Евросоюза. Чтобы этого избежать, нам нужно проводить комплексную термомодернизацию зданий, а новые строительства должны уже возводиться энергоэффективными. Теперь это не потребность, а правило для всех", - отметила Шуляк.

На сегодня жилищная политика, добавила она, стоит в государстве на одном из первых мест - война подсветила необходимость решения проблем, которые не решались десятилетиями. В частности, речь идет и об отмене Жилищного кодекса 1983 года, следствием действия которого является то, что сейчас на квартирном учете состоят более 600 тысяч граждан, и эти очереди почти не двигаются.

"Законопроект, отменяющий Жилищный кодекс 1983 года и запустивший жилищную реформу, в первом чтении принят еще в июле этого года, и я надеюсь, что на этой неделе нам удастся принять его окончательно. Это позволит наконец перезапустить жилищную сферу в Украине, что, безусловно, положительно повлияет и на рынок недвижимости в целом", - подытожила Елена Шуляк.