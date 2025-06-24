Меньше работы, а зарплата та же. Польша переходит на 4-дневную неделю
Польша готовится перейти на 4-дневную рабочую неделю без уменьшения зарплаты. Пилотная программа стартует уже в ближайшее время, а полный переход на новую модель ожидается до конца 2027 года. Кроме этого, еще есть ряд других важных нововведений.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Eversheds-sutherland.
Пилотная программа по сокращению рабочего времени
Министерство семьи, труда и социальной политики 28 апреля 2025 года объявило о запуске пилотной программы, которая позволит сократить рабочую неделю без уменьшения зарплаты.
Работники совместно с работодателями смогут выбрать один из трех вариантов:
- работать 4 дня в неделю;
- сократить продолжительность рабочего дня до 6 часов;
- или получить больше дней отпуска.
Полный переход на новую систему ожидается до ноября 2027 года. На ее реализацию в 2026 году уже выделено 10 млн злотых. До 30 июня должны обнародовать правила экспериментальной модели. Однако некоторые эксперты сомневаются в целесообразности инициативы из-за расходов.
Кроме того, предусмотрен ряд других изменений в трудовом законодательстве.
Прозрачность зарплат: новый закон
9 мая 2025 года Сейм Польши принял закон о прозрачности оплаты труда. Хотя первоначальный вариант документа предусматривал более широкие изменения, в финальной версии их ограничили только этапом трудоустройства.
Отныне работодатели обязаны указывать размер или диапазон зарплаты (и других выплат) в вакансиях или до собеседования. Если действует коллективный договор - об этом также должно быть сообщено. Запрещается требовать от кандидатов информацию о предыдущем уровне доходов. Закон вступит в силу через полгода после публикации.
В Польше сократят количество рабочих часов (фото: Freepik)
Реформа социального страхования
Команда по дерегуляции SprawdzaMY.com предложила упростить взаимодействие бизнеса с Управлением социального страхования (ZUS). Ключевое нововведение - Единый страховой файл, который автоматизирует учет и расчеты взносов.
Часть обязанностей возьмет на себя ZUS, а также предполагается уменьшение количества бумажных форм и передачи части данных напрямую в Службу статистики Польши.
Медосмотры для подрядчиков - не обязательны
19 марта 2025 года Воеводский административный суд Кракова постановил, что работодатели не обязаны направлять подрядчиков по гражданско-правовым договорам на медицинские осмотры. Такое решение может повлиять на кадровую политику в сфере общественного питания и услуг. Решение еще не вступило в окончательную силу.
Изменения в стаж работы
Министерство труда подготовило законопроект, который меняет правила исчисления трудового стажа. В стаж будут засчитывать:
- ведение предпринимательской деятельности;
- периоды сотрудничества с предпринимателями;
- ухода за ребенком;
- работу по B2B-контрактам и агентским соглашениям, если за них уплачивались страховые взносы.
Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2026 года.
Минимальная зарплата приравнивается к базовой
Правительство Польши утвердило законопроект, по которому с 2026 года минимальная зарплата больше не будет включать надбавки. Сначала будут исключены функциональные надбавки, потом - другие, а с 2028 года - также премии. Это часть имплементации европейской директивы по адекватной минимальной оплате труда.
Борьба со скрытой занятостью
В 2025 году Государственная инспекция труда Польши планирует провести 55 тысяч проверок. Основная цель - выявить случаи, когда гражданско-правовые договоры скрывают фактическую трудовую занятость. Также планируют проверять агентства временной занятости и их клиентов на предмет злоупотреблений формами аутсорсинга.
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