ua en ru
Вт, 24 июня Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Меньше работы, а зарплата та же. Польша переходит на 4-дневную неделю

Польша, Вторник 24 июня 2025 11:38
UA EN RU
Меньше работы, а зарплата та же. Польша переходит на 4-дневную неделю Польша сократит рабочую неделю до 4 дней (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Василина Копытко

Польша готовится перейти на 4-дневную рабочую неделю без уменьшения зарплаты. Пилотная программа стартует уже в ближайшее время, а полный переход на новую модель ожидается до конца 2027 года. Кроме этого, еще есть ряд других важных нововведений.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой Eversheds-sutherland.

Пилотная программа по сокращению рабочего времени

Министерство семьи, труда и социальной политики 28 апреля 2025 года объявило о запуске пилотной программы, которая позволит сократить рабочую неделю без уменьшения зарплаты.

Работники совместно с работодателями смогут выбрать один из трех вариантов:

  • работать 4 дня в неделю;
  • сократить продолжительность рабочего дня до 6 часов;
  • или получить больше дней отпуска.

Полный переход на новую систему ожидается до ноября 2027 года. На ее реализацию в 2026 году уже выделено 10 млн злотых. До 30 июня должны обнародовать правила экспериментальной модели. Однако некоторые эксперты сомневаются в целесообразности инициативы из-за расходов.

Кроме того, предусмотрен ряд других изменений в трудовом законодательстве.

Прозрачность зарплат: новый закон

9 мая 2025 года Сейм Польши принял закон о прозрачности оплаты труда. Хотя первоначальный вариант документа предусматривал более широкие изменения, в финальной версии их ограничили только этапом трудоустройства.

Отныне работодатели обязаны указывать размер или диапазон зарплаты (и других выплат) в вакансиях или до собеседования. Если действует коллективный договор - об этом также должно быть сообщено. Запрещается требовать от кандидатов информацию о предыдущем уровне доходов. Закон вступит в силу через полгода после публикации.

Меньше работы, а зарплата та же. Польша переходит на 4-дневную неделюВ Польше сократят количество рабочих часов (фото: Freepik)

Реформа социального страхования

Команда по дерегуляции SprawdzaMY.com предложила упростить взаимодействие бизнеса с Управлением социального страхования (ZUS). Ключевое нововведение - Единый страховой файл, который автоматизирует учет и расчеты взносов.

Часть обязанностей возьмет на себя ZUS, а также предполагается уменьшение количества бумажных форм и передачи части данных напрямую в Службу статистики Польши.

Медосмотры для подрядчиков - не обязательны

19 марта 2025 года Воеводский административный суд Кракова постановил, что работодатели не обязаны направлять подрядчиков по гражданско-правовым договорам на медицинские осмотры. Такое решение может повлиять на кадровую политику в сфере общественного питания и услуг. Решение еще не вступило в окончательную силу.

Изменения в стаж работы

Министерство труда подготовило законопроект, который меняет правила исчисления трудового стажа. В стаж будут засчитывать:

  • ведение предпринимательской деятельности;
  • периоды сотрудничества с предпринимателями;
  • ухода за ребенком;
  • работу по B2B-контрактам и агентским соглашениям, если за них уплачивались страховые взносы.

Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2026 года.

Минимальная зарплата приравнивается к базовой

Правительство Польши утвердило законопроект, по которому с 2026 года минимальная зарплата больше не будет включать надбавки. Сначала будут исключены функциональные надбавки, потом - другие, а с 2028 года - также премии. Это часть имплементации европейской директивы по адекватной минимальной оплате труда.

Борьба со скрытой занятостью

В 2025 году Государственная инспекция труда Польши планирует провести 55 тысяч проверок. Основная цель - выявить случаи, когда гражданско-правовые договоры скрывают фактическую трудовую занятость. Также планируют проверять агентства временной занятости и их клиентов на предмет злоупотреблений формами аутсорсинга.

Читайте также о том, какую работу предлагают украинцам в Польше и сколько платят.

Ранее мы писали о том, что с 1 июня в Польше вступили в силу новые положения, которые ужесточают правила доступа иностранных граждан к польскому рынку труда, университетам и визовой системе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Работа в Польше
Новости
Войска РФ атаковали Украину почти сотней дронов-камикадзе: как отработала ПВО
Войска РФ атаковали Украину почти сотней дронов-камикадзе: как отработала ПВО
Аналитика
НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины
Дмитрий Левицкийкорреспондент РБК-Украина НАТО под давлением Трампа: спасут ли 5% Альянс и поддержку Украины