Работа в Польше: что предлагают украинцам и сколько платят

Чаще всего украинцы могут найти работу в Польше в пищевой, строительной отраслях, на складах и в логистике. Такие вакансии обычно не подразумевают высоких требований. В то же время, со знанием языка и подтверждением квалификации соискателям открываются более широкие возможности на польском рынке труда.

РБК-Украина в материале ниже рассказывает, какие вакансии и зарплаты предлагают украинцам в Польше.

Главное:

Какая работа для украинцев есть в Польше?

Сколько платят польские работодатели?

Где и как украинским искать работу в Польше?

Какие вакансии предлагает Польша украинцам

Соседняя Польша много лет привлекала украинских трудовых мигрантов, а с началом полномасштабной войны стала убежищем для сотен тысяч беженцев, многие из которых активно ищут работу.

Сейчас больше всего вакансий для украинцев в сферах, которые не требуют досконального знания польского языка. Это, в частности, физический труд и производство: сортировка, упаковка товаров на складах одежды и продовольствия, работа на заводах и фабриках.

Например, предприятие ищет рабочих на изготовление бетонных фундаментов. Опыт работы и знание польского языка не обязательны. Компания обеспечивает жильем и питанием.

Скриншот razem.work

Популярны вакансии для работников на складах для фасовки одежды, средств гигиены, бытовой химии и т.д. В обязанности входит маркировка продукции, комплектация, упаковка заказов.

Скриншот razem.work

Востребованные работники в агросекторе для сезонных работ по сбору урожая фруктов и ягод.

Есть много предложений в строительной отрасли для каменщиков, монтажников, электриков и сантехников.

В сфере обслуживания ищут горничных, поваров, барменов.

Работодатели активно предлагают вакансии для водителей-дальнобойщиков. Есть предложения для водителей из Украины с удостоверением категории C и E для международных перевозок.

Скриншот pracuj.pl

Для молодежи и студентов много возможностей в гостиничном бизнесе, в том числе на должностях уборщиков, официантов и барменов.

Зарплаты в Польше

В 2025 году минимальная заработная плата в Польше составляет 4666 злотых брутто в месяц (около 3600 злотых "чистыми" или 40 406 грн).

С июля 2025 она вырастет до 4820 злотых брутто (около 3700-3800 злотых "чистыми").

Минимальная почасовая ставка с 1 января 2025 составляет 30,5 злотых, а с июля – 31,5 злотых.

Средняя зарплата по Польше достигает 8613 злотых брутто (что составляет примерно 6201 на руки).

Для неквалифицированных работников большинство предложений зарплаты находятся в диапазоне 4000-5500 злотых "чистыми".

продавцам-консультантам и кассирам в среднем платят 5000-7000 злотых ;

; официантам – от 4800 злотых , но зависит от города работы и заведения;

, но зависит от города работы и заведения; работникам складов – 5000-6000 злотых.

Скриншот pracuj.pl

Высококвалифицированные специалисты, такие как программисты, финансовые директора, юристы могут зарабатывать от 15000 до 35000 злотых брутто. Работодатели готовы брать и украинцев на подобные вакансии.

Скриншот pracuj.pl

Где искать работу

Найти работу в Польше украинцы могут несколькими способами. Для этого есть многочисленные онлайн-платформы, подобные украинским Work.ua, Robota.ua и olxРабота.

Среди самых популярных – pracuj.pl, olx.pl (раздел "Praca"), praca.pl, infopraca.pl, pl.indeed.com, jooble.pl. Отдельно можно выделить yavp.pl и razem.work, которые ориентированы на трудоустройство украинцев.

Есть предложения работы в Польше и на украинских кадровых порталах.

Также можно обратиться в официальные государственные учреждения, такие как местные Бюро занятости (Urząd Pracy) или воспользоваться мобильным приложением ePraca. Центральная база вакансий на правительственном портале pracа.gov.pl также содержит актуальные предложения.

Для официального трудоустройства украинцам, имеющим статус временной защиты, достаточно паспорта и номера PESEL с отметкой UKR.

Работодателю необходимо оформить сообщение о трудоустройстве (powiadomienia o podjęciu pracy przez obywatela Ukrainy) и зарегистрировать его на портале praca.gov.pl в течение 7 дней с момента приема человека на работу.

При подготовке материала использовались: публикации praca.gov.pl, foodcom, inPoland, данные сайтов поиска работы.