Рынок криптовалют в шоке: Bitcoin резко обвалился ниже 85 000 долларов

Рынки криптовалют начали декабрь с сильного обвала: Bitcoin в пиковые моменты упал на 5-7 %, опустившись ниже 85 000-88 000 долларов.

Ethereum также понес существенные потери - потерял более 7 %, опустившись до уровня около 2 800-2 900 долларов.

По словам аналитиков, причиной стал общий рост "risk-off" настроений на финансовых рынках: инвесторы массово выходят из волатильных активов и выбирают более безопасные инструменты.

Одновременно, отсутствие так называемых "dip-сборщиков" (инвесторов, которые скупают активы после падения) и слабые притоки в криптофонды усиливают давление на рынок.

Колебания Bitcoin

В ноябре Bitcoin уже пережил одну из самых глубоких месячных коррекций за последний год - тогда его цена упала с рекордных 126 000 до под 90 000 долларов.

Несмотря на кратковременную стабилизацию ближе к 88-90 000, новая волна продаж подтвердила, что рынок остался очень чувствительным к изменениям в макроэкономической среде.

Если эта негативная динамика продолжится, аналитики предупреждают о возможных дальнейших падениях - до отметок 80 000 долларов и ниже, что может заставить инвесторов ликвидировать активы, заработанные во время бума.