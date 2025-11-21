Bitcoin упал ниже 86 тысяч долларов впервые с апреля

Криптовалютный рынок переживает спад уже более месяца, при этом Bitcoin упал на 2,1% до уровня ниже 86 000 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Рыночный лидер Bitcoin впервые с апреля упал на 2,1% до уровня ниже 86 000 долларов, поскольку рынок пытался найти новых покупателей, а импульс, который поддерживал цены в начале года, исчез.

Откат происходит после недель спада среди быстротечных трейдеров и задержки позиционирования после рекордного роста в октябре, что сделало рынок более уязвимым к давлению продавцов и резким колебаниям.

В пятницу, 21 ноября, в 10:59 утра в Сингапуре биткойн торговался на уровне 85 474 долларов.

Это падение является индикатором хрупкости настроений на рынке криптовалют. Как отмечают аналитики, если биткоин, который является "барометром склонности к риску", продолжает падать, ситуация на рынке может ухудшиться.

За последние шесть недель общая рыночная капитализация всех криптовалют потеряла около 1,2 триллиона долларов.