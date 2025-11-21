ua en ru
Пт, 21 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Bitcoin упал ниже 86 тысяч долларов впервые с апреля

Пятница 21 ноября 2025 13:47
UA EN RU
Bitcoin упал ниже 86 тысяч долларов впервые с апреля Фото: Bitcoin упал ниже 86 тысяч долларов впервые с апреля (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Криптовалютный рынок переживает спад уже более месяца, при этом Bitcoin упал на 2,1% до уровня ниже 86 000 долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Рыночный лидер Bitcoin впервые с апреля упал на 2,1% до уровня ниже 86 000 долларов, поскольку рынок пытался найти новых покупателей, а импульс, который поддерживал цены в начале года, исчез.

Откат происходит после недель спада среди быстротечных трейдеров и задержки позиционирования после рекордного роста в октябре, что сделало рынок более уязвимым к давлению продавцов и резким колебаниям.

В пятницу, 21 ноября, в 10:59 утра в Сингапуре биткойн торговался на уровне 85 474 долларов.

Это падение является индикатором хрупкости настроений на рынке криптовалют. Как отмечают аналитики, если биткоин, который является "барометром склонности к риску", продолжает падать, ситуация на рынке может ухудшиться.

За последние шесть недель общая рыночная капитализация всех криптовалют потеряла около 1,2 триллиона долларов.

Напомним, в июле Bitcoin установил ряд рекордов подорожания за короткий промежуток времени.

Так, 13 июля стоимость этой криптовалюты достигла 119 000 долларов. Уже 14 июля стоимость криптовалюты достигла 120 000 долларов.

А уже в ноябре Bitcoin упал ниже отметки 90 000 долларов, продолжив самое глубокое месячное падение за последний год. Это фактически уничтожило его доходы за 2025-й и резко ухудшило настроения на рынке цифровых активов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Биткоин Криптоиндустрия
Новости
"Мирный план" США для Украины: все условия, "агрессивный график" и новые детали
"Мирный план" США для Украины: все условия, "агрессивный график" и новые детали
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте