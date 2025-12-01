Ринок криптовалют у шоці: Bitcoin різко обвалився нижче 85 000 доларів

Ринки криптовалют розпочали грудень із сильного обвалу: Bitcoin у пікові моменти впав на 5-7 %, опустившись нижче 85 000-88 000 доларів.

Ethereum також зазнав суттєвих втрат - втратив понад 7 %, опустившись до рівня близько 2 800-2 900 доларів.

За словами аналітиків, причиною стало загальне зростання "risk‑off" настроїв на фінансових ринках: інвестори масово виходять із волатильних активів і обирають безпечніші інструменти.

Одночасно, відсутність так званих "dip‑бірців" (інвесторів, які скуповують активи після падіння) і слабкі припливи в криптофонди підсилюють тиск на ринок.

Коливання Bitcoin

У листопаді Bitcoin вже пережив одну з найглибших місячних корекцій за останній рік - тоді його ціна впала з рекордних 126 000 до під 90 000 доларів.

Незважаючи на короткочасну стабілізацію ближче до 88-90 000, нова хвиля продажів підтвердила, що ринок залишився дуже чутливим до змін у макроекономічному середовищі.

Якщо ця негативна динаміка триватиме, аналітики попереджають про можливі подальші падіння - до позначок 80 000 доларів і нижче, що може змусити інвесторів ліквідувати активи, зароблені під час буму.