Рынок криптовалют лихорадит: Bitcoin и Ethereum резко подешевели
Вечером в воскресенье, 6 апреля, стоимость криптовалют резко пошла вниз. Инвесторы в панике, поскольку падение достигло 10%.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Так, курс Bitcoin упал примерно на 5% - до 78 892,92 долларов по состоянию на 18:55 по Гринвичу.
Стоимость второй по величине криптовалюты в мире Ethereum, снизилась примерно на 9,62% - до 1617,65 долларов.
Похожую тенденцию демонстрируют и большинство других криптовалют.
Источник: Binance (binance.com)
Ситуация на рынке криптовалют
В начале марта президент США Дональд Трамп поручил создать стратегический резерв криптовалют, в который войдут токены XRP, SOL и ADA.
Россия обходит санкции, используя криптовалюты в торговле нефтью с Китаем и Индией.
Между тем Северная Корея стала третьей страной в мире по количеству Bitcoin из-за хакеров.
Подробнее о развитии рынка криптовалют в Украине, - читайте в статье РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.