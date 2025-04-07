Рынок криптовалют лихорадит: Bitcoin и Ethereum резко подешевели

Вечером в воскресенье, 6 апреля, стоимость криптовалют резко пошла вниз. Инвесторы в панике, поскольку падение достигло 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Так, курс Bitcoin упал примерно на 5% - до 78 892,92 долларов по состоянию на 18:55 по Гринвичу.

Стоимость второй по величине криптовалюты в мире Ethereum, снизилась примерно на 9,62% - до 1617,65 долларов.

Похожую тенденцию демонстрируют и большинство других криптовалют.

Источник: Binance (binance.com)