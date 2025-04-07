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Рынок криптовалют лихорадит: Bitcoin и Ethereum резко подешевели

Понедельник 07 апреля 2025 00:05
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Рынок криптовалют лихорадит: Bitcoin и Ethereum резко подешевели Фото: на рынке криптовалют наблюдается серьезное падение (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Вечером в воскресенье, 6 апреля, стоимость криптовалют резко пошла вниз. Инвесторы в панике, поскольку падение достигло 10%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Так, курс Bitcoin упал примерно на 5% - до 78 892,92 долларов по состоянию на 18:55 по Гринвичу.

Стоимость второй по величине криптовалюты в мире Ethereum, снизилась примерно на 9,62% - до 1617,65 долларов.

Похожую тенденцию демонстрируют и большинство других криптовалют.

Рынок криптовалют лихорадит: Bitcoin и Ethereum резко подешевелиИсточник: Binance (binance.com)

Ситуация на рынке криптовалют

В начале марта президент США Дональд Трамп поручил создать стратегический резерв криптовалют, в который войдут токены XRP, SOL и ADA.

Россия обходит санкции, используя криптовалюты в торговле нефтью с Китаем и Индией.

Между тем Северная Корея стала третьей страной в мире по количеству Bitcoin из-за хакеров.

Подробнее о развитии рынка криптовалют в Украине, - читайте в статье РБК-Украина.

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