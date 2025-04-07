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Ринок криптовалют лихоманить: Bitcoin та Ethereum різко подешевшали

Понеділок 07 квітня 2025 00:05
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Ринок криптовалют лихоманить: Bitcoin та Ethereum різко подешевшали Фото: на ринку криптовалют спостерігається серйозне падіння (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Ввечері у неділю, 6 квітня, вартість криптовалют різко пішла вниз. Інвестори в паніці, адже падіння досягло 10%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Так, курс Bitcoin впав приблизно на 5% - до 78 892,92 доларів станом на 18:55 за Гринвічем.

Вартість другої за величиною криптовалюти у світі Ethereum, знизилася приблизно на 9,62% - до 1617,65 доларів.

Схожу тенденцію демонструють і більшість інших криптовалют.

Ринок криптовалют лихоманить: Bitcoin та Ethereum різко подешевшалиДжерело: Binance (binance.com)

Ситуація на ринку криптовалют

На початку березня президент США Дональд Трамп доручив створити стратегічний резерв криптовалют, до якого увійдуть токени XRP, SOL та ADA.

Росія обходить санкції, використовуючи криптовалюти у торгівлі нафтою з Китаєм та Індією.

Тим часом Північна Корея стала третьою країною у світі за кількістю Bitcoin через хакерів.

Детальніше про розвиток ринку криптовалют в Україні, - читайте в статті РБК-Україна.

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