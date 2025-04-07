Ринок криптовалют лихоманить: Bitcoin та Ethereum різко подешевшали

Ввечері у неділю, 6 квітня, вартість криптовалют різко пішла вниз. Інвестори в паніці, адже падіння досягло 10%.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Схожу тенденцію демонструють і більшість інших криптовалют.

Вартість другої за величиною криптовалюти у світі Ethereum, знизилася приблизно на 9,62% - до 1617,65 доларів.

Так, курс Bitcoin впав приблизно на 5% - до 78 892,92 доларів станом на 18:55 за Гринвічем.

Ситуація на ринку криптовалют

На початку березня президент США Дональд Трамп доручив створити стратегічний резерв криптовалют, до якого увійдуть токени XRP, SOL та ADA.

Росія обходить санкції, використовуючи криптовалюти у торгівлі нафтою з Китаєм та Індією.

Тим часом Північна Корея стала третьою країною у світі за кількістю Bitcoin через хакерів.

Детальніше про розвиток ринку криптовалют в Україні, - читайте в статті РБК-Україна.

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