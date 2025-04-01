Криптовалюты в Украине: высокий риск или перспективный актив для инвесторов

Bitcoin и другие криптовалюты становятся все более популярным инструментом для инвестирования. Несмотря на отсутствие в Украине соответствующего регулирования криптоактивов, украинцы уже давно активно инвестируют и торгуют криптовалютой.

О том, как и сколько можно заработать на криптовалютах и легально ли это в Украине, - читайте в обзоре журналиста РБК-Украина Алика Сахно.

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Согласно данным исследовательской компании Triple-A, на начало 2022-го года в Украине криптовалютой владели около 15,7% населения, или примерно 6,5 миллиона человек. Однако компания Cryptomus приводит данные, согласно которым на конец 2024 года примерно 10% украинцев, то есть до 4 миллионов человек, владеют цифровыми активами.

Инвестирование украинцев в Bitcoin и текущее состояние рынка криптовалют

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин отмечает, что пока что процесс регулирования криптовалют и цифровых активов в Украине незавершен. Не определены налоговые нормы, не выбран главный регулятор - Национальный банк Украины или Нацкомиссия по ценным бумагам. По его словам, для рядового украинца такие инвестиции остаются в "серой зоне" – они не запрещены, но и не легализованы в полной мере.

"Украина - одна из самых активных "криптонаций". Кроме того, крипта активно используется для донатов на ВСУ, что также усложняет регулирование. В 2024 году криптовалюты стали одним из самых прибыльных активов – некоторые инвесторы удваивали капитал, что невозможно было достичь с помощью классических инструментов таких как депозиты, золото или индексы (акций - ред.)", – подчеркивает Шевчишин.

Андрей Шевчишин отмечает, что в течение долгого времени ключевым катализатором роста Bitcoin был халвинг - уникальный механизм, запрограммированный в его протоколе. Это событие, которое повторяется каждые четыре года, предусматривает уменьшение вознаграждения майнерам на 50%. Такие ограничения являются встроенным антиинфляционным инструментом, поскольку общая эмиссия BTC жестко ограничена 21 миллионом монет.

По состоянию на март 2025 года в обращении находится около 19,3 миллиона Bitcoin (93% от общего объема), а последний халвинг состоялся в 2024 году, сократив вознаграждение за блок (единицу информации) до 3,125 BTC.

Последний халвинг биткоина состоялся в прошлом году (фото: GettyImages)

Однако, как отмечает Шевчишин, сегодня динамика Bitcoin все больше зависит от макроэкономических факторов, в частности от монетарной политики ФРС США, инфляционных тенденций и состояния мировой экономики. Это свидетельствует о том, что BTC постепенно превращается из нишевого актива в инструмент, чувствительный к глобальным финансовым процессам.

"После избрания президентом США Дональда Трампа стало очевидно, что его действия (именно по поддержке крипторынка - ред.) оказались гораздо более осторожными, чем ожидалось. Кроме того, его протекционистская политика – высокие тарифы, ограничения торговли и жесткие иммиграционные правила – создали давление на финансовые рынки. Как следствие, криптовалюты, как один из самых волатильных активов, почувствовали первый удар", – говорит финансовый аналитик.

С 20 января 2025 года, когда Bitcoin достиг рекордной цены в 108 тысяч долларов, он упал более чем на четверть. По состоянию на 31 марта криптовалюта торгуется на уровне 81-82,5 тысячи долларов. При этом так называемые альткоины (любые криптовалюты, кроме Bitcoin и Ethereum) вообще упали на 70-80% за последние 2-3 месяца. Главная причина - тарифная политика действующего президента США.

Лучшие стратегии заработка на криптовалютах

Экономист Даниил Монин подчеркивает, что сейчас довольно неплохое время для инвестирования в криптовалюты. По его словам, это обусловлено достаточно сильным падением, что создает лучшие возможности, чем 2-3 месяца назад.

"Падение криптоактивов продолжается уже долгие 3,5 месяца, но скорее всего тарифы Трампа могут стать одной из финальных точек падения, если, конечно, не появятся новые. Криптовалюты - это рискованный актив, но многие криптовалюты из списка топ-100 сейчас находятся на исторических минимумах или близки к этому", – указывает Монин.

Экономист добавляет, что в текущих рыночных условиях спотовая торговля является одним из самых надежных способов заработка на криптовалютах. Она предусматривает покупку или продажу цифровых активов по текущей рыночной цене без использования кредитного плеча или фьючерсных контрактов.

Суть спотовой торговли заключается в покупке Bitcoin или иного криптоактива по действующей цене, например по 82 тысячи долларов. После этого вы получаете токены на свой кошелек или биржевой счет. Далее трейдер ждет, когда цена криптовалюты будет выше, чтобы потом продать все монеты или определенную часть и получить прибыль.

Такой подход имеет ряд преимуществ. Во-первых, он минимизирует риски, поскольку вы не используете заемные средства. Во-вторых, все условия сделки прозрачны – цена фиксируется на момент ее заключения, поэтому стоит лишь дождаться, когда цена Bitcoin будет выше, чтобы выгодно продать и получить прибыль.

"Спотовая покупка на среднесрочную перспективу, даже если актив еще упадет в цене, - вполне хорошая возможность заработать. Хотя, по моему текущему ощущению, глобального роста рынка вряд ли можно ждать раньше осени", – объясняет Даниил Монин.

Инвестор должен быть готов потерять все

Андрей Шевчишин напоминает, что каждый потенциальный инвестор должен понять - готов ли он рискнуть всеми вложенными средствами. При положительном ответе он рекомендует рассмотреть для инвестирования топ-10 криптовалют по капитализации, такие как Bitcoin, Ethereum, Solana, BNB, XRP, TRON и др. Соответствующая информация доступна на сайте CoinMarketCap.

"Более мелкие монеты, включая альткоины и мемкоины, являются высокорисковыми активами - они могут принести значительную прибыль, но и полностью потерять стоимость. Их цены легко поддаются манипуляциям, многие из этих проектов не имеют реального применения и могут оставаться "мертвыми" даже в периоды общего роста рынка. Например, если инвестор вкладывает по 5 долларов в 20 различных малокапитализированных монет, вероятны два сценария. В первом: одна-две монеты могут вырасти в 10-100 раз, что покроет все убытки. Во втором - ни одна инвестиция не окупится", – подчеркивает Шевчишин.

Для уменьшения рисков финансовый аналитик рекомендует придерживаться следующих правил: мелкие монеты не держать долго, ведь на рынке трудно предсказать момент падения. Использовать "стоп-лоссы" (от англ. stop-loss) при торговле фьючерсами – это инструмент на криптобирже, который позволяет трейдеру прогнозировать возможные потери. Например, если он ожидает, что цена криптовалюты будет расти, то он может выставить "стоп-лосс" на определенном уровне (чаще всего - это 3%), если цена все же пойдет вниз. Это позволит трейдеру потерять лишь этот процент от своего депозита, а не всю сумму.

При этом эксперт советует вообще избегать мемкоинов, если это не краткосрочная спекуляция, поскольку они часто создаются специально для быстрой накачки и последующего обвала цен.

"Оптимальные стратегии инвестирования зависят от аппетита к риску. Самый безопасный вариант – фокус на Bitcoin и топовых криптовалютах с долгосрочной перспективой. Для тех, кто готов на больший риск, подходят альткоины со средней капитализацией и кратко- и среднесрочным горизонтом инвестирования", – резюмирует Андрей Шевчишин.