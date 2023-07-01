Рыночная стоимость Apple превысила 3 триллиона долларов

Рыночная стоимость акций компании Apple Inc впервые завершила торговую сессию с отметкой выше 3 триллионов долларов. Инвесторы делают ставку на успешный выход изготовителя iPhone на новые рынки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Акции самой дорогой компании мира подскочили на 2,3% до 193,97 долларов США, а ее рыночная капитализация составила 3,05 триллиона долларов.

В последний раз, рыночная капитализация Apple ненадолго превысила 3 ​​триллиона долларов во время торгов 3 января 2022 года, однако после закрытия сессии стоимость упала чуть ниже этой отметки.

В 2023 году акции Apple выросли на 49% благодаря росту несколькими самыми дорогими компаниями Уолл-стрит, вызванному предположениями о том, что ФРС (Федеральная резервная система США) близится к завершению своей кампании повышения процентных ставок и оптимизации потенциала искусственного интеллекта.

Следует отметить, что акции крупнейших компаний, включая Apple, Nvidia Corp и Tesla Inc, резко выросли после того, как отчет Министерства торговли США показал, что индекс цен на личные потребительские расходы в мае повысился меньше, чем в апреле, что отражает прогресс в борьбе Федерального резерва с инфляцией.

Завышенные цены на iPhone

Apple и Amazon столкнутся с антимонопольным иском в суде США. Компании обвиняют в сговоре с целью искусственного завышения цен на iPhone и iPad.

В иске говорится, что Apple согласилась предоставить Amazon скидку на свою продукцию, если Amazon уменьшит количество реселлеров Apple на своем рынке.