Ринкова вартість Apple перевищила 3 трильйони доларів

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Акції найдорожчої компанії світу підскочили на 2,3% до 193,97 доларів США, а її ринкова капіталізація склала 3,05 трильйона доларів.

Востаннє, ринкова капіталізація Apple ненадовго перевищила 3 ​​трильйони доларів під час торгів 3 січня 2022 року, однак після закриття сесії вартість впала трохи нижче цієї позначки.

У 2023 році акції Apple зросли на 49% завдяки зростанню кількома найдорожчими компаніями Уолл-стріт, викликаному припущеннями про те, що ФРС (Федеральна резервна система США) наближається до завершення своєї кампанії підвищення процентних ставок і оптимізації щодо потенціалу штучного інтелекту.

Варто зазначити, що акції найбільших компаній, включаючи Apple, Nvidia Corp і Tesla Inc, різко зросли після того, як звіт Міністерства торгівлі США показав, що індекс цін на особисті споживчі витрати в травні підвищився менше, ніж у квітні, що відображає прогрес у боротьбі Федерального резерву з інфляцією.

Завищені ціни на iPhone

Apple і Amazon зіткнуться із антимонопольним позовом у суді США. Компанії звинувачують у змові з метою штучного завищення цін на iPhone та iPad.

У позові йдеться, що Apple погодилася надати Amazon знижку на свою продукцію, якщо Amazon зменшить кількість реселерів Apple на своєму ринку.