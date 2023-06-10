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На компании Apple и Amazon подали в суд из-за завышенных цен на iPhone и iPad

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Суббота 10 июня 2023 03:07
На компании Apple и Amazon подали в суд из-за завышенных цен на iPhone и iPad Фото: Apple и Amazon окажутся в суде из-за обвинений в завышении цен (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Apple и Amazon столкнутся с антимонопольным иском в суде США. Компании обвиняют в сговоре в целях искусственного завышения цен на iPhone и iPad.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Иск, поданный в ноябре 2022 года, является одним из нескольких частных и государственных, оспаривающих ценовую практику Amazon в Интернете.

В своем решении окружной судья США Джон Коугенур отклонил предложения Apple и Amazon об отмене коллективного иска против них по разным правовым основаниям. Это решение означает, что дело перейдет к сбору доказательств и других досудебных производств.

Адвокат истцов Стив Берман назвал решение суда большой победой для потребителей продукции Apple.

Судебные иски против Apple и Amazon

Также, жители Соединенных Штатов Америки, покупавшие новые iPhone и iPad на Amazon подали коллективный иск, в котором утверждают, что соглашение между Amazon и Apple, которое было заключено в 2019 году, ограничило количество конкурентных посредников и нарушило антимонопольные положения.

В иске говорится, что Apple согласилась предоставить Amazon скидку на свою продукцию, если Amazon уменьшит количество реселлеров Apple на своем рынке.

В свое время итальянский Антимонопольный суд оштрафовал технологических гигантов Amazon и Apple на более чем 200 миллионов евро из-за нарушения норм конкуренции.

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