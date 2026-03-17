В Риме отменили выступление российской балерины Захаровой

Организаторы мероприятия объяснили это решение политическим контекстом и риском неоднозначного восприятия события.

Захарова, солистка Большого театра, публично поддерживает президента РФ Владимира Путина. Она должна была выступить на сцене итальянской столицы, однако ее участие вызвало дискуссию.

Организаторы заявили, что получили "официальные сообщения... которые подчеркнули символическую ответственность культурных институтов в нынешнем контексте".

Они также отметили, что существовал риск того, что мероприятие может быть "неправильно понято или использовано".

В то же время вице-премьер Италии Маттео Сальвини раскритиковал это решение, назвав его "русофобией".

"Мы должны приложить усилия, чтобы положить конец этой войне. Исключение российских танцоров, художников или спортсменов не решает конфликт, а лишь усложняет его", - подчеркнул он.

Справка. Светлана Захарова - балерина украинского происхождения, которая родилась в Луцке, однако построила карьеру в России, став одной из ведущих артисток Большого театра и членом партии "Единая Россия". Она публично поддержала агрессию РФ против Украины в 2014 году, а в 2024-м получила статус доверенного лица Владимира Путина.