Италия отменила концерт с пропутинским дирижером Гергиевым

Итальянские власти отменили запланированный на воскресенье концерт классической музыки. Это произошло после критики по поводу участия российского дирижера, которого избегают на Западе после вторжения Москвы в Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Валерий Гергиев, которого считают приближенным Владимиру Путину, должен был 27 июля выступить с итальянским оркестром и солистами Мариинского театра из Санкт-Петербурга, которым он руководит.

Дворец Реджия-ди-Казерта близ Неаполя, где должно было состояться мероприятие, опубликовал краткое заявление об отмене мероприятия без указания причин.

На прошлой неделе выступление подверглось критике со стороны итальянских политиков и международных активистов, включая жену покойного российского лидера оппозиции Алексея Навального, которая призвала к его отмене.

72-летний Гергиев, который также является директором московского Большого театра, не ответил на запрос Reuters о комментарии.

Скандальный концерт

Концерт был частью фестиваля, организованного регионом Кампания, в который входит и Неаполь. Глава региона Винченцо Де Лука выступил в его защиту, заявив, что артисты не должны нести ответственность за действия своих национальных правительств.

Де Лука, критикующий военную кампанию Израиля в секторе Газа, указал на другой фестивальный концерт под руководством израильского дирижера Даниэля Орена, чтобы подчеркнуть усилия по поддержанию "открытых каналов общения даже с теми, кто думает не так, как мы".

Министр культуры Италии Алессандро Джули заявил на прошлой неделе, что концерт Гергиева рискует "превратить высокоуровневое, но объективно спорное и вызывающее разногласия музыкальное событие в рупор российской пропаганды".