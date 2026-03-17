У Римі скасували виступ російської балерини Захарової

Організатори заходу пояснили це рішення політичним контекстом і ризиком неоднозначного сприйняття події.

Захарова, солістка Большого театру, публічно підтримує президента РФ Володимира Путіна. Вона мала виступити на сцені італійської столиці, однак її участь викликала дискусію.

Організатори заявили, що отримали "офіційні повідомлення... які підкреслили символічну відповідальність культурних інституцій у нинішньому контексті".

Вони також наголосили, що існував ризик того, що захід може бути "неправильно зрозумілий або використаний".

Водночас віцепрем’єр Італії Маттео Сальвіні розкритикував це рішення, назвавши його "русофобією".

"Ми повинні докласти зусиль, щоб покласти край цій війні. Виключення російських танцюристів, художників чи спортсменів не вирішує конфлікт, а лише ускладнює його", - наголосив він.

Довідка. Світлана Захарова - балерина українського походження, яка народилася в Луцьку, однак побудувала кар’єру в Росії, ставши однією з провідних артисток Большого театру та членом партії "Єдина Росія". Вона публічно підтримала агресію РФ проти України у 2014 році, а у 2024-му отримала статус довіреної особи Володимира Путіна.