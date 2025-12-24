ua en ru
За год Киев выделил на поддержку военных, ветеранов и их семей более 12 млрд грн, - Кличко

Киев, Среда 24 декабря 2025 13:56
За год Киев выделил на поддержку военных, ветеранов и их семей более 12 млрд грн, - Кличко Фото: мэр Киева Виталий Кличко (facebook.com/Vitaliy Klychko)
Автор: Юлия Бойко

В 2025 году община Киева выделила на поддержку военных, ветеранов и их семей более 12 млрд гривен, а также передала на фронт различным подразделениям десятки тысяч дронов и другую необходимую помощь.

Как пишет РБК-Украина, об этом сообщил мэр Виталий Кличко и опубликовал видео, как столица помогала ВСУ в течение этого года.

"Поддержка наших защитников - один из главных приоритетов столицы. В этом году Киев из городского бюджета направил более 12 млрд грн на помощь военным, ветеранам и их семьям", - сообщил Виталий Кличко.

Также мэр Киева рассказал, что кроме выделения средств на поддержку военных и ветеранов город системно помогает боевым подразделениям. В частности, как указано в видео, община столицы передала на фронт различным бригадам почти 70 тысяч БПЛА, 350 систем радиоэлектронной борьбы, автомобили и средства связи.

"Кроме финансирования социальных программ, город системно помогает боевым подразделениям - выделяет средства на самое необходимое для военных. Киев и в дальнейшем будет делать все возможное, чтобы наши защитники чувствовали поддержку города - и на передовой, и после возвращения домой", - рассказал Виталий Кличко.

Как сообщалось ранее, в Киеве работает Киев Милитари Хаб для помощи военным, ветеранам и их семьям. Они получают помощь с документами, обучением, трудоустройством и т. п.

Кроме того, по запросу ветеранского сообщества столица вводит новые услуги. Например, компенсацию на переобустройство авто или жилья для ветеранов с инвалидностью, компенсацию за отдых, за заочную форму обучения в университетах и тому подобное.

А с 1 января 2026 года в Киеве по инициативе мэра Виталия Кличко запускают систему персонализированного медицинского сопровождения ветеранов и ветеранок.

