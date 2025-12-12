Новый Киев Милитари Хаб и не только. Кличко и мэр Риги обсудили начало реализации совместных проектов

В Киеве откроется уже второй Киев Милитари Хаб, где ветераны и военнослужащие смогут получать все базовые услуги и помощь.

Как пишет РБК-Украина , об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко после встречи с мэром Риги Виестурсом Кляйнберґсом.

"Встретился с мэром города-побратима Киева - Риги Виестурсом Кляйнбергсом и делегацией мэрии столицы Латвии, которые прибыли в Киев. Киев готов к воплощению различных совместных инициатив, некоторые из них мы сегодня обсудили с господином Кляйнбергсом. Примером успешного международного сотрудничества является и создание в нашей столице еще одного Киев Милитари Хаба, который помогали обустраивать, в частности, и латвийские партнеры. И который мы откроем вместе с мэром Риги", - написал Виталий Кличко.

Мэр Киева напомнил, что в феврале 2024 года Киев подписал с Ригой Меморандум о сотрудничестве в сфере информационно-коммуникационных технологий, цифровизации и гражданской защиты.

Также Кличко отметил важность помощи, которую оказала латвийская столица во время широкомасштабной войны.

"С начала 2022 года Рига передала Киеву 21 современный пассажирский автобус. Транспорт работает на столичных маршрутах. Благодарны мы и за гуманитарную помощь. Также Латвия первой из европейских стран начала принимать украинцев, которые спасались от войны", - подчеркнул Виталий Кличко.