Рієка - Колос: українська команда продовжує свій дебютний шлях у Лізі Європи

Фото: "Колос" перед грою з "Рієкою" (koloskovalivka.com)

Другий єврокубковий матч для підопічних Костишина

"Колос" на виїзді проведе матч проти "Рієки" у третьому кваліфікаційному раунді Ліги Європи. Трансляція розпочнеться о 21:45, а дивитися поєдинок можна на телеканалі "Футбол 2". Букмекери не вірять в перемогу українського клубу. Руслан Костишин взяв на гру 21 футболіста.

24 вересня 21:45

Рієка, стадіон "Руєвіца"

Ковалівський клуб продовжує свій шлях в єврокубках після того, як на виїзді зумів обіграти грецький "Аріс" - 2:1. Підопічні Костишина порадували уболівальників не тільки переможним результатом, але і показали гідну гру. Тепер на українського дебютанта в єврокубках чекає ще одне випробування.

Прев'ю

"Рієка", як бронзовий призер чемпіонату Хорватії, стартує за два кроки до групового етапу Ліги Європи. Проте у нинішньому сезоні вона стартувала не дуже вдало - після чотирьох турів команда має в активі дві перемоги, дві поразки та шосту позицію в турнірній таблиці з десяти команд.

"Колос" же у трьох стартових поєдинках української Прем'єр-ліги здобув дві перемоги і лише раз поступився. Наразі ковалівці йдуть третіми у чемпіонаті.

На європейській арені хорвати мають більше досвіду, оскільки є постійними учасниками Ліги Європи. Починаючи з сезону 2013/2014 "Рієка" кожного року грає у цьому турнірі з перемінним успіхом.

Хорвати у своїй єврокубковій історії навіть перетиналася з українським клубом. У сезоні 2009/2010 в рамках третього відбірного раунду Ліги Європи вони двічі поступилися харківському "Металісту" (1:2, 0:2).

Прогноз букмекерів

Фахівці віддають перевагу господарям поля. На перемогу "Рієки" в основний час можна поставити з коефіцієнтом 1,78, тоді як успіх "Колоса" оцінений в 4,40, на нічию можна поставить 3,20. Прохід української команди в наступний раунд оцінений коефіцієнтом 2,75, а хорватів - 1,40.

Де дивитись

Зустріч команд відбудеться в місті Рієка (Хорватія) на стадіоні "Руевіца" без глядачів на трибунах. У прямій трансляції вболівальники зможуть подивитися поєдинок на телеканалі "Футбол 2". Старт - о 21:45 за київським часом.

Що далі

На даному етапі переможець пари визначитися в одному матчі. У разі перемоги над хорватами на "Колос" чекатиме матч з переможцем пари "Копенгаген" (Данія) - "Пяст" (Польща).