"Колос" і "Десна" дізналися наступних суперників на шляху до групового раунду Ліги Європи

Фото: "Десна" - "Колос" (facebook.com/desnafc)

Для початку командам необхідно пройти 3 раунд кваліфікації

Відбулося жеребкування раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Своїх потенційних суперників дізналися два українські клуби - "Колос" і "Десна".

За вихід в груповий раунд турніру команда з Ковалівки Київської області може поборотися з переможцем пари Копенгаген (Данія) / Пяст (Польща), а чернігівський клуб - Санкт-Галлен (Швейцарія) / АЕК (Греція).

Однак спочатку обом клубам потрібно буде подолати третій раунд кваліфікації, де вони на виїзді зіграють з хорватським "Рієка" і німецьким "Вольфсбургом" відповідно.

У нинішньому сезоні всі матчі відбіркового раунду Ліги Європи проходять в форматі з однієї зустрічі і без глядачів на трибунах. Поєдинки третього кваліфікаційного етапу відбудуться 24 вересня, а поєдинки останнього - 1 жовтня. У разі нічийного результату в основний час буде проводитися овертайм і, якщо буде потрібно, серія 11-метрових.

Нагадаємо, напередодні "Колос" в дебютному для себе матчі в єврокубках на виїзді переміг грецький "Аріс" - 2:1.