"Колос" відправився на матч Ліги Європи з "Рієкою" у складі 21 футболіста

Фото: гравці "Колоса" (facebook.com/fckoloskovalivka)

Дебютант єврокубків "Колос" відправився на матч третього раунду кваліфікації Ліги Європи проти хорватської "Рієки". Головний тренер Ковалевського клубу Руслан Костишин взяв 21 футболіста.

Про це повідомляється в Facebook української команди.

Воротарі: Волинець, Кучеренко, Кучерук

Захисники: Чорноморець, Максименко, Гавриш, Ємець, Петров, Новак, Кравченко

Півзахисники: Задоя, Оріховський, Мілько, Богданов, Смирний, Костишин, Морозко, Ільїн, Антюх

Нападники: Лисенко, Селезньов

Зазначимо, що в цей список не потрапив орендований у київського "Динамо" форвард Євген Ісаєнко.

Поєдинок відбудеться завтра, 24 вересня, в Хорватії о 21:45 за київським часом. Також в цей день свій матч третього відбіркового раунду проведе чернігівська "Десна", яка вже вирушила на гру з "Вольфсбургом" в складі 22 футболістів.

Нагадаємо, "Колос" в дебютному для себе матчі в єврокубках на виїзді переміг грецький "Аріс" - 2:1. Історичну перемогу ковалівському клубу принесли голи Новака і Антюха.