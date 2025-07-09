Жидкое или твердое мыло - что лучше? Ответ наконец-то найден

Твердое мыло постепенно теряет популярность, а жидкое мыло в бутылочках все чаще выбирают покупатели. Но есть ли разница между жидким и твердым мылом, кроме формы?

РБК-Украина предлагает разобраться в этом вопросе детальнее, чтобы понять, какое мыло действительно лучше для нас и окружающей среды.

Состав и особенности мыла

Твердое мыло изготавливают из натриевых солей жиров растительного или животного происхождения, которые образуются под действием натриевой щелочи.

Жидкое мыло делают на основе калиевых солей - они имеют более выраженный антижировой эффект, что означает лучшую растворимость жиров.

Однако натуральное жидкое мыло - дорогой продукт, и большинство жидких моющих средств содержат синтетические поверхностно-активные вещества. Поэтому хотя химически калиевые соли более эффективны, сегодня большинство жидких моющих средств - это другая категория продуктов с собственными плюсами и минусами.

Экологичность и влияние на окружающую среду

С точки зрения экологии твердое мыло выглядит более выгодным вариантом: оно расходуется гораздо экономнее, а упаковка часто делается из бумаги, которая быстро разлагается.

Жидкое мыло потребляется в 7 раз больше при мытье рук, а бутылочки изготовлены из прочного пластика, который разлагается очень долго. Ученые подсчитали, что углеродный след от жидкого мыла на 25% выше, чем от твердого.

Кроме того, жидкое мыло содержит консерванты и синтетические компоненты, которые могут вредить природе. Поэтому с экологической точки зрения твердое мыло имеет существенное преимущество.

Твердое мыло - более экономичное и экологичное (фото: Pexels)

Удобство использования

Твердое мыло имеет недостаток - оно часто размокает в мыльнице, что создает неудобства и загрязняет поверхности. Жидкое мыло во флаконе с дозатором - это гигиенично, практично и комфортно: дозатор не позволяет средству разливаться и пачкать руки или раковину.

Этот фактор делает жидкое мыло очень популярным в общественных местах и дома, где ценится удобство. Однако вопрос экономии остается важным, так как удобство часто стоит дороже. Удобно - это хорошо, но всегда ли это оправдано с финансовой точки зрения?

Влияние мыла на кожу и экономичность

Твердое мыло имеет высокую щелочность, что часто сушит кожу, особенно при частом использовании. Жидкое мыло, наоборот, имеет более низкий уровень pH и обычно мягче влияет на кожу, хотя длительное применение может привести к раздражениям из-за ПАВов.

С точки зрения стоимости, твердое мыло выгоднее: оно расходуется экономнее и служит дольше. В то же время жидкое мыло, хоть и дороже в использовании, предлагает комфорт и гигиеничность.

В общем, твердому мылу можно отдать предпочтение за натуральность, экологичность и экономию, а жидкому - за удобство и гигиену.