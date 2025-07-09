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Рідке чи тверде мило - що краще? Відповідь нарешті знайдена

Середа 09 липня 2025 12:02
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Рідке чи тверде мило - що краще? Відповідь нарешті знайдена Яке мило має більше переваг - тверде чи рідке (фото: Pexels)
Автор: Фелікс Коркін

Тверде мило поступово втрачає популярність, а рідке мило у пляшечках все частіше вибирають покупці. Але чи є різниця між рідким та твердим милом, крім форми?

РБК-Україна пропонує розібратися в цьому питанні детальніше, щоб зрозуміти, яке мило дійсно краще для нас і довкілля.

Склад і особливості мила

Тверде мило виготовляють з натрієвих солей жирів рослинного або тваринного походження, які утворюються під дією натрієвого лугу.

Рідке мило роблять на основі калієвих солей - вони мають більш виражений антижировий ефект, що означає кращу розчинність жирів.

Однак натуральне рідке мило - дорогий продукт, і більшість рідких мийних засобів містять синтетичні поверхнево-активні речовини. Тож хоча хімічно калієві солі ефективніші, сьогодні більшість рідких миючих засобів - це інша категорія продуктів із власними плюсами і мінусами.

Екологічність і вплив на довкілля

З погляду екології тверде мило виглядає більш вигідним варіантом: воно витрачається набагато економніше, а упаковка часто робиться з паперу, який швидко розкладається.

Рідке мило споживається в 7 разів більше при митті рук, а пляшечки виготовлені з міцного пластику, який розкладається дуже довго. Вчені підрахували, що вуглецевий слід від рідкого мила на 25% вищий, ніж від твердого.

Крім того, рідке мило містить консерванти і синтетичні компоненти, які можуть шкодити природі. Тому з екологічної точки зору тверде мило має суттєву перевагу.

Рідке чи тверде мило - що краще? Відповідь нарешті знайденаТверде мило - більш економічне та екологічне (фото: Pexels)

Зручність використання

Тверде мило має недолік - воно часто розмокає у мильниці, що створює незручності і забруднює поверхні. Рідке мило у флаконі з дозатором - це гігієнічно, практично і комфортно: дозатор не дозволяє засобу розливатися і забруднювати руки або раковину.

Цей фактор робить рідке мило дуже популярним у громадських місцях і вдома, де цінується зручність. Проте питання економії залишається важливим, бо зручність часто коштує дорожче. Зручно - це добре, але чи завжди це виправдано з фінансової точки зору?

Вплив мила на шкіру та економічність

Тверде мило має високу лужність, що часто сушить шкіру, особливо при частому використанні. Рідке мило, навпаки, має нижчий рівень pH і зазвичай м’якше впливає на шкіру, хоч довготривале застосування може призвести до подразнень через ПАРи.

З точки зору вартості, тверде мило вигідніше: воно витрачається економніше і служить довше. Водночас рідке мило, хоч і дорожче у використанні, пропонує комфорт і гігієнічність.

Загалом, твердому милу можна дати перевагу за натуральність, екологічність та економію, а рідкому - за зручність і гігієну.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: матеріали сайтів Cleanipedia та Sante Plus.

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