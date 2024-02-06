Что должно быть указано на упаковках молочных продуктов: это признак качества

Молочные продукты являются одной из важнейших частей питания многих людей. При покупке кисломолочных продуктов в магазине важно проверять срок годности на упаковке.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-страницу Госпродпотребслужбы .

Сколько могут храниться кисломолочные продукты

В частности, в службу поступил запрос: потребитель купил йогурт в одной из торговых сетей, на упаковке которого указан конечный срок потребления, который составлял 20 суток.

У украинца возник логичный вопрос: как может быть столь длительным срок годности кисломолочного продукта, если полезные бактерии, входящие в его состав, живут всего 3 дня.

Специалисты говорят, что частью второй статьи 18 Закона Украины "Об информации для потребителей о пищевых продуктах" определено, что пищевые продукты из-за своих микробиологических свойств быстро портятся. Поэтому после завершения короткого периода времени могут считаться опасными для здоровья человека.

Вместо даты истечения минимального срока годности указывается дата "употребить к".

Обязательно на этикетке указываются специальные условия хранения, которые необходимо соблюдать, чтобы пищевой продукт не потерял своих свойств до указанной даты.

Важно, что информация о пищевом продукте не должна вводить в заблуждение, в частности по характеристикам продукта, признакам, свойствам, составу, количеству, минимальному сроку годности или даты "употребить к", стране происхождения или месту происхождения, способу производства (изготовления).

Также информация о пищевых продуктах не должна приписывать каким-либо пищевым продуктам, кроме природных минеральных вод и пищевых продуктов для специальных медицинских целей, свойств, способствующих предотвращению или лечению заболеваний.

На что обратить внимание

При покупке пищевых продуктов, в том числе молочных и кисломолочных, потребителю следует обращать внимание на информацию, указанную на этикетке, а именно срок годности, условия хранения и потребления после открытия пищевого продукта.

Важно, что срок годности указывается для правильно упакованного пищевого продукта. Уже после открытия - йогурт, молоко, консервированные мясо, рыбу и овощи нужно употребить как можно быстрее.