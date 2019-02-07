Рада внесла зміни до Конституції щодо курсу в ЄС і НАТО

У КУ внесли норму про те, що президент є гарантом реалізації курсу держави на членство в ЄС і НАТО

Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект №9037 о внесении изменений в Конституцию Украины о необратимости курса Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Так, конституционное большинство парламентариев проголосовало за принятие документа, передает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, документ поддержали 334 нардепа.

Добавим, перед голосованием перед нардепами выступил глава государства Петр Порошенко.

Фото: выступление президента в Раде

Суть закона

Законом предусмотрено абзац пятый преамбулы после слов "гражданского согласия на земле Украины" дополнить словами "и подтверждая европейскую идентичность украинского народа и необратимость европейского и евроатлантического курса Украины".

Документом определяется, что к полномочиям парламента относится определение основ внутренней и внешней политики, реализация стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и в НАТО.

Также предусматривается, что президент Украины является гарантом реализации стратегического курса государства на приобретение полноправного членства Украины в ЕС и НАТО, а Кабинет министров обеспечивает реализацию этого стратегического курса.

Подчеркнем, документом исключается пункт 14 раздела XV "Переходные положения" Конституции. В частности, данная норма позволяла иностранным военным формированиям временно на условиях аренды согласно международным договорам использовать действующие военные базы на территории Украины.

Напомним, 20 сентября ВР поддержала направление в КСУ законопроекта об изменениях в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО. За это решение проголосовал 321 парламентарий. Конституционный суд Украины 22 ноября 2018 года опубликовал решение о внесении изменений в Конституцию в части закрепления курса Украины в НАТО и Евросоюз. Такие изменения в суде признали соответствующими статьям 157 и 158 Конституции Украины.

Как писало РБК-Украина, в тот же день, 22 ноября 2018-го, парламент принял за основу изменения в Конституцию по курсу в ЕС и НАТО.

Добавим, президент Украины Петр Порошенко заявлял, что Россия попытается сорвать голосование в Верховной раде за изменения в Конституцию в части закрепления курса в НАТО и ЕС.

Отметим также, по словам президента, после внесения изменений в Конституцию в части закрепления курса в НАТО Украина будет соответствовать критериям страны, которая претендует стать членом альянса. Порошенко убежден, что Украина также нужна североатлантическому альянсу.