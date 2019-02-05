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РФ спробує зірвати голосування в Раді за зміни до Конституції, - Порошенко

Новини » Політика    05.02.2019 - 18:38
РФ спробує зірвати голосування в Раді за зміни до Конституції, - Порошенко
Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Порошенко сподівається, що в четвер парламент у другому читанні підтримає поправки до Конституції

Президент України Петро Порошенко заявив, що Росія спробує зірвати голосування у Верховній раді за зміни в Конституцію в частині закріплення курсу в НАТО і ЄС. Про це він заявив під час виступу на щорічному прийомі компаній-членів Американської торгівельної палати в Україні, передає кореспондент РБК-Україна.

"Сподіваюся, у четвер ВР у другому читанні підтримає поправки в Конституцію, які забезпечать вступ України в ЄС і НАТО. Росія дуже активізується, щоб зірвати це голосування. І, на жаль, деякі політсили мають намір підіграти їй, змінити точку зору і утриматися від голосування", - заявив президент.

Порошенко зазначив, що під час попередніх голосувань це питання набирало більше 300 голосів.

"Зараз РФ дуже активізується. Для того, щоб зірвати голосування, але так само, як у неї це не виходило протягом останніх 4,5 років, я також сподіваюся, що цього не станеться зараз", - сказав президент.

Нагадаємо, за словами Порошенка, після внесення змін до Конституції в частині закріплення курсу в НАТО Україна буде відповідати критеріям країни, яка претендує стати членом Альянсу. Порошенко переконаний, що Україна також потрібна північноатлантичного альянсу.

Верховна рада в четвер розгляне зміни до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України в Європейському союзі і НАТО.

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