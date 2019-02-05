Порошенко розповів про важливість закріплення курсу в НАТО та ЄС у Конституції

Фото: Петро Порошенко (prezident.gov.ua)

Після внесення змін до Конституції Україна відповідатиме критеріям країни-претендента на членство у НАТО

Після внесення змін до Конституції в частині закріплення курсу до НАТО Україна відповідатиме критеріям країни, яка претендує стати членом Альянсу. Про це заявив президент України Петро Порошенко під час програми "Свобода слова" на ICTV, передає РБК-Україна.

"Україна не буде питати дозволу в Росії. Це мали визнати всі країни-партнери по НАТО. На останньому саміті НАТО серед країн-членів виступили 21 президент і прем’єр-міністр. У виступі кожного з них лунало: ми маємо підтвердити рішення Бухарестського саміту. Саме тому так важливо, щоб у четвер парламент проголосував (за зміни до Конституції, - ред.)", - заявив Порошенко.

З його слів, Україна вже зараз може претендувати на членство в НАТО.

"Це є те, про що говорив міністр: імплементуйте законодавство, яке дозволяє Україні відповідати критеріям, які є перед країною, яка прагне стати членом (НАТО. - ред.). Не просто претендувати, претендувати ми й зараз можемо. І ми маємо чітко виписати ці критерії", - сказав президент.

Порошенко переконаний, що Україна також потрібна Північно-атлантичному альянсу.

"У нас на сьогодні абсолютна більшість генералів і старших офіцерів, які не просто мають бойовий досвід, а навчатись в яких сьогодні приїжджають експерти і військові з усього світу. І це є доказом того, що не просто НАТО потрібно Україні, але й Україна потрібна НАТО", - заявив Порошенко.

Нагадаємо, Верховна рада у четвер розгляне зміни до Конституції України щодо стратегічного курсу держави на набуття повноправного членства України у Європейському союзі та НАТО.