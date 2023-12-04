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Rheinmetall изготовит для Украины еще десятки тысяч 155-мм боеприпасов

Понедельник 04 декабря 2023 15:21
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Rheinmetall изготовит для Украины еще десятки тысяч 155-мм боеприпасов Архивное фото: Rheinmetall изготовит для Украины еще десятки тысяч 155-мм боеприпасов (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Немецкий оборонный концерн Rheinmetall получил заказ на производство дополнительных артиллерийских боеприпасов для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Rheinmetall и Defense Express.

"Компания Rheinmetall выиграла крупный заказ на поддержку Украины артиллерийскими боеприпасами. Перед технологическим предприятием из Дюссельдорфа поставлена задача поставить Киеву артиллерийские снаряды на сумму примерно 142 миллиона евро", - говорится в сообщении.

Отмечается, что заказ включает десятки тысяч комплектных 155-мм артиллерийских снарядов, включая снаряд, детонатор (для заряда взрывчатого вещества), порох и капсюль (для воспламенения пороха).

Заказчиком является страна-партнер НАТО, чьим заявленным намерением является поддержка Украины в ее оборонной борьбе посредством эффективной долгосрочной военной помощи.

Где будут производить боеприпасы

Снаряды будет производить недавно приобретенная испанская дочерняя компания Rheinmetall Expal Munitions. Боеприпасы будут доставлены в 2025 году. Издание Defense Express сообщает, что речь может идти о 43 тысячах снарядов, если брать цену в 3300 евро за боеприпас.

Производство и поставки в Украину около 40 тысяч снарядов из предварительного заказа должны состояться уже в 2024 году.

Совсем недавно, в середине октября 2023 года, правительство Германии разместило у Rheinmetall заказ на более 100 000 боеприпасов 155-мм боеприпасов, предназначенных для Украины, а также дополнительные осколочно-фугасные снаряды DM 121.

Миллион снарядов для Украины

В конце минувшей зимы стало известно, что ВСУ столкнулись с проблемой нехватки артиллерийских снарядов. Поэтому в начале мая Совет ЕС принял решение о помощи для Украины в размере одного миллиарда евро для совместных закупок боеприпасов и ракет. Планировалось, что европейские страны предоставят Украине миллион снарядов.

Позже Bloomberg писало, что Европейский союз отстает от своего плана предоставить Украине миллион артиллерийских снарядов в марте 2024 года. Пока он выполнен лишь на 30%.

Также Politico сообщало, что промышленность США не справляется с мировым спросом на боеприпасы и другое вооружение, что связано с вторжением РФ в Украину.

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