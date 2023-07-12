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Германия отказалась от соглашения с Польшей о ремонте украинских танков, - СМИ

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Среда 12 июля 2023 13:09
Германия отказалась от соглашения с Польшей о ремонте украинских танков, - СМИ Фото: Leopard 2 (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Правительство Германии решило расторгнуть соглашение о ремонте украинских танков в Польше. Причину соответствующего решения объявят в ближайшее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Handelsblatt.

Согласно данным источников немецкого издания, причина в расторжении соглашения заключается в том, что Германия считает ценовые ожидания поляков абсолютно преувеличенными.

Отмечается, что сейчас украинские воины нуждаются в способе сделать поврежденные боевые танки западного производства снова пригодными к бою. В марте, после длительного периода колебаний, Германия передала Украине 18 современных танков Leopard 2 типа A6. Другие партнеры также обещали поставки, в том числе и Польша.

"Но относительно танков Leopard A4, поставленных Польшей, также возник спор: из 14 поставленных машин восемь были повреждены", - добавляет издание.

Центр для ремонта Leopard

Напомним, часть стран Европы решила предоставить Украине танки Leopard 2 и Leopard в рамках военной помощи.

Польша и Германия, со своей стороны, планировали открыть ремонтный центр танков Leopard на польской территории. О договоренности было объявлено еще 21 апреля на авиабазе Рамштайн. Тогда же министр обороны Германии Борис Писториус оценил приблизительную стоимость так называемого ремонтного хаба в 150 миллионов евро.

По состоянию на 2 июля, как писало Spiegel, проект не достиг прогресса, а Берлин и Варшава вели непримиримые споры по поводу деталей структуры совместного предприятия.

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