В Rheinmetall рассказали, какие бронемашины будут производить в Украине

Немецкий концерн Rheinmetall планирует производить на совместном с Украиной предприятии немецкие танки и боевые машины пехоты. Помимо этого на заводе будут проводить обслуживание и ремонт действующих бронемашин.

Об этом заявил руководитель Rheinmetall Армин Паппергер, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild .

"Мы начнем там (на совместном с Украиной предприятии, - ред.) с технического обслуживания и ремонта действующих машин, а также хотим как можно скорее начать производство бронетехники, например, транспортных танков Fuchs", - заявил он.

При этом он добавил, что Украина также заинтересована в современном основном боевом танке Panther и боевой машине пехоты Lynx. Однако, заявил Паппергер, первым шагом будет покрытие острых потребностей страны в борьбе за оборону.

Предприятие Rheinmetall в Украине

12 мая стало известно, что немецкий производитель оружия Rheinmetall вместе с Украиной создал совместное предприятие, которое будет заниматься ремонтом и производством танков.

Позже в компании сообщили, что открытие предприятия запланировано на середину июля 2023 года.

При этом главы Rheinmetall Армин Паппергер заявлял, что на предприятии в будущем будут производить танки, системы противовоздушной обороны и боеприпасы.

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