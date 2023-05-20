ua ru
Сб, 20 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

У Rheinmetall розповіли, які бронемашини будуть виробляти в Україні

Новость на русском →
Субота 20 травня 2023 16:32
У Rheinmetall розповіли, які бронемашини будуть виробляти в Україні Фото: керівник Rheinmetall Армін Паппергер (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Німецький концерн Rheinmetall планує виробляти на спільному з Україною підприємстві німецькі танки і бойові машини піхоти. Крім цього, на заводі проводитимуть обслуговування і ремонт діючих бронемашин.

Про це заявив керівник Rheinmetall Армін Паппергер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bild.

"Ми почнемо там (на спільному з Україною підприємстві, - ред.) з технічного обслуговування і ремонту діючих машин, а також хочемо якомога швидше почати виробництво бронетехніки, наприклад, транспортних танків Fuchs", - заявив він.

При цьому він додав, що Україна також зацікавлена в сучасному основному бойовому танку Panther і бойовій машині піхоти Lynx. Однак, заявив Паппергер, першим кроком буде покриття гострих потреб країни в боротьбі за оборону.

Підприємство Rheinmetall в Україні

12 травня стало відомо, що німецький виробник зброї Rheinmetall разом з Україною створив спільне підприємство , яке займатиметься ремонтом та виробництвом танків.

Пізніше у компанії повідомили, що відкриття підприємства заплановане на середину липня 2023 року.

При цьому глави Rheinmetall Армін Паппергер заявляв, що на підприємстві в майбутньому будуть виробляти танки, системи протиповітряної оборони та боєприпаси.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна Росії проти України
NEWS
Десятки одиниць техніки та майже 700 окупантів: оновлені втрати Росії
Десятки одиниць техніки та майже 700 окупантів: оновлені втрати Росії
DAILY
Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Полювання на Patriot та зрив контрнаступу. Як Росія змінила цілі ракетних ударів