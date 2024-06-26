Уникальный случай. БМП Bradley сбила дрон РФ из пушки Bushmaster (видео)
Боевая машина пехоты (БМП) Bradley сбила дрон РФ из пушки Bushmaster. Как отмечают военные, это уникальный случай.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.
"Уникальный случай! Экипаж БМП Bradley сбил вражеский FPV-дрон из пушки Bushmaster", - говорится в сообщении.
Что известно о Bradley и пушке Bushmaster
БМП Bradley - основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США. На базе машины создана гусеничная платформа Bradley.
Боевая машина пехоты M2 Bradley поступила на вооружение в 1981 году после длительных испытаний, продолжавшихся с 1964 года. Боевая машина получила название в честь легендарного американского генерала времен Второй мировой войны Омара Брэдли.
БМП предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения ими боя с машины и огневой поддержки в период и после спешения.
Что касается пушки Bushmaster, то это корабельная артиллерийская установка, автоматическая пушка калибра 25 мм. Разработана в США, на основе армейской пушки M242 Bushmaster.
Как сообщалось недавно, на Покровском направлении ВСУ сдерживают нашествие врага. В частности, БМП Bradley разбила в упор российский БТР вместе с десантом.
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