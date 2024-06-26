ua en ru
Ср, 26 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Уникальный случай. БМП Bradley сбила дрон РФ из пушки Bushmaster (видео)

Украина, Среда 26 июня 2024 15:45
UA EN RU
Уникальный случай. БМП Bradley сбила дрон РФ из пушки Bushmaster (видео) Фото: БМП Bradley сбила дрон РФ из пушки Bushmaster (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Боевая машина пехоты (БМП) Bradley сбила дрон РФ из пушки Bushmaster. Как отмечают военные, это уникальный случай.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

"Уникальный случай! Экипаж БМП Bradley сбил вражеский FPV-дрон из пушки Bushmaster", - говорится в сообщении.

Что известно о Bradley и пушке Bushmaster

БМП Bradley - основная боевая машина пехоты, находящаяся на вооружении механизированных войск армии США. На базе машины создана гусеничная платформа Bradley.

Боевая машина пехоты M2 Bradley поступила на вооружение в 1981 году после длительных испытаний, продолжавшихся с 1964 года. Боевая машина получила название в честь легендарного американского генерала времен Второй мировой войны Омара Брэдли.

БМП предназначена для обеспечения транспортировки подразделений мотопехоты на поле боя, ведения ими боя с машины и огневой поддержки в период и после спешения.

Что касается пушки Bushmaster, то это корабельная артиллерийская установка, автоматическая пушка калибра 25 мм. Разработана в США, на основе армейской пушки M242 Bushmaster.

Как сообщалось недавно, на Покровском направлении ВСУ сдерживают нашествие врага. В частности, БМП Bradley разбила в упор российский БТР вместе с десантом.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине
NEWS
Отключения стали более длительными. В Минэнерго объяснили, что происходит и когда света станет больше
Отключения стали более длительными. В Минэнерго объяснили, что происходит и когда света станет больше
DAILY
Посол ЕС Катарина Матернова: 2030 год – реалистичная дата окончания переговоров с Евросоюзом
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Посол ЕС Катарина Матернова: 2030 год – реалистичная дата окончания переговоров с Евросоюзом