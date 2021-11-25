РГК втричі збільшила товарообіг з міжнародними партнерами

Міжнародний товарообіг Регіональної газової компанії в 2021 році зріс до 22,9 млн євро. В цьому році компанія здійснювала прямі поставки від північноамериканських компаній та наростила товарообіг з провідними країнами ЄС – Італією, Німеччиною. Найбільше зростання в поточному році продемонстрували виробники з Туреччини.

"Найбільші країни-партнери РГК - Італія та Німеччина. Разом на них припадає 66% імпорту. Італійські виробники представлені світовими брендами – Pietro Fiorentini S.p.A, Mesura Metering S.r.l., Cavagna Group S.p.A, FIV, Bonomi Industries S.r.l. Високотехнологічні регулятори тиску, крани і лічильники є запорукою безпеки та надійності газопостачання для українських споживачів", - йдеться у повідомленні.

У компанії зазначили, що серед країн ЄС друге місце посідають німецькі партнери, які представлені такими компаніями як SICK AG, Esders GmbH, Vivax-Metrotech Corporation і inotech Meter Calibration Systems GmbH. Інноваційне обладнання німецьких виробників забезпечує точність роботи метрологічних центрів RGC Metering.

Північноамериканський ринок представлений сучасним обладнанням Emerson, Itron, Inc., Heath Consultants Inc., SENSIT Technologies, LLC. Сучасні трасо- та витокошукачі дозволяють зменшити ризики аварійних ситуацій на мережах.

"РГК постійно знаходиться у пошуку найкращих технологічних рішень по всьому світу. Міжнародні партнери не тільки постачають продукцію та обладнання, вони розглядають РГК, як стратегічного партнера. Наші співробітники постійно проходять навчання і стають сертифікованими фахівцями з обслуговування іноземного обладнання, - говорить операційний директор РГК Олексій Тютюнник. – В партнерстві з міжнародними компаніями РГК розвиває нові сучасні бренди - RGC Production і RGC Metering. А це дозволяє нам створювати нові робочі місця, підвищувати соціальні стандарти і реалізувати програму декарбонізації, що затверджена на період 2021 – 2025".

Найбільший приріст товарообігу - в 3,5 - рази спостерігався з Туреччиною.

"Основними постачальниками є виробники газових клапанів Eska Valve Ltd. Sti., зварювальних апаратів та поліетиленових фітінгів NTG Plastik, виробничого обладнання Baykal Makine, Dalgakiran, Cansa Makina - Boru Bükme Makinaları та газового обладнання Eleks Dis Ticaret A.S. Суттєве збільшення частки Туреччини в товарообігу відбулося за рахунок розширення пропозиції сучасного і енергоефективного газового обладнання для українських споживачів", - йдеться у повідомленні.