РГК втрое увеличила товарооборот с международными партнерами

Международный товарооборот Региональной газовой компании в 2021 году вырос до 22,9 млн евро. В этом году компания осуществляла прямые поставки от североамериканских компаний и нарастила товарооборот с ведущими странами ЕС – Италией, Германией. Наибольший рост в текущем году продемонстрировали производители из Турции.

"Крупнейшие страны-партнеры РГК - Италия и Германия. На них приходится 66% импорта. Итальянские производители представлены мировыми брендами – Pietro Fiorentini S.p.A, Mesura Metering S.r.l., Cavagna Group S.p.A, FIV, Bonomi Industries S.r.l. Высокотехнологичные регуляторы давления, краны и счетчики являются залогом безопасности и надежности газоснабжения для украинских потребителей", - говорится в сообщении.

В компании отметили, что среди стран ЕС второе место занимают немецкие партнеры, которые представлены такими компаниями как SICK AG, Esders GmbH, Vivax-Metrotech Corporation и inotech Meter Calibration Systems GmbH. Инновационное оборудование немецких производителей обеспечивает точность работы метрологических центров RGC Metering.

Североамериканский рынок представлен современным оборудованием Emerson, Itron, Inc., Heath Consultants Inc., SENSIT Technologies, LLC. Современные трасо - и течеискатели позволяют уменьшить риски аварийных ситуаций на сетях.

"РГК постоянно находится в поиске лучших технологических решений по всему миру. Международные партнеры не только поставляют продукцию и оборудование, они рассматривают РГК, как стратегического партнера. Наши сотрудники постоянно проходят обучение и становятся сертифицированными специалистами по обслуживанию иностранного оборудования, - говорит операционный директор РГК Алексей Тютюнник. - В партнерстве с международными компаниями РГК развивает новые современные бренды - RGC Production и RGC Metering. А это позволяет нам создавать новые рабочие места, повышать социальные стандарты и реализовать программу декарбонизации, утвержденную на период 2021 – 2025".

Наибольший прирост товарооборота - в 3,5 раза - наблюдался с Турцией.

"Основными поставщиками являются производители газовых клапанов Eska Valve Ltd. Sti., сварочных аппаратов и полиэтиленовых фитинги NTG Plastik, производственного оборудования Baykal Makine, Dalgakiran, Cansa Makina - Boru Bükme Makinaları и газового оборудования Eleks Dis Ticaret A.S. Существенное увеличение доли Турции в товарооборота произошло за счет расширения предложения современного и энергоэффективного газового оборудования для украинских потребителей", - говорится в сообщении.