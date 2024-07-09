РФ свозит на оккупированные территории росгвардейцев для борьбы с "экстремизмом", - ЦНС

Российская Федерация свозит на временно оккупированные территории своих полицейских из росгвардии, чтобы бороться с украинским подпольем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления ( ЦНС ).

Официальной причиной увеличения представителей полиции является высокий уровень так называемого "экстремизма". Как отметили в ЦНС, для тоталитарной России экстремизмом есть все, что не согласуется с волей Кремля, а в случае с оккупированными территориями – любовь к своей родине делает каждого экстремистом.

"Завоз полицаев должен по замыслу оккупантов разгрузить армию, которая участвует в рейдах против местного населения. Также это соответственно увеличит и количество самих рейдов в поисках членов подполья", - говорится в сообщении.

В ЦНС призвали украинцев быть внимательнее на оккупированных территориях и не подвергать себя лишний раз опасности.

"Информируйте нас о расположении штабов росгвардии и отправленные Путиным насмерть найдут ее", - добавили в ведомстве.