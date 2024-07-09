РФ свозит на оккупированные территории росгвардейцев для борьбы с "экстремизмом", - ЦНС
Российская Федерация свозит на временно оккупированные территории своих полицейских из росгвардии, чтобы бороться с украинским подпольем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления (ЦНС).
Официальной причиной увеличения представителей полиции является высокий уровень так называемого "экстремизма". Как отметили в ЦНС, для тоталитарной России экстремизмом есть все, что не согласуется с волей Кремля, а в случае с оккупированными территориями – любовь к своей родине делает каждого экстремистом.
"Завоз полицаев должен по замыслу оккупантов разгрузить армию, которая участвует в рейдах против местного населения. Также это соответственно увеличит и количество самих рейдов в поисках членов подполья", - говорится в сообщении.
В ЦНС призвали украинцев быть внимательнее на оккупированных территориях и не подвергать себя лишний раз опасности.
"Информируйте нас о расположении штабов росгвардии и отправленные Путиным насмерть найдут ее", - добавили в ведомстве.
Напомним, что на территории оккупированной Херсонской области россияне делают мужчин казаками для пополнения мобилизационного резерва армии России.
Ранее РБК-Украина сообщало, что беременные женщины в оккупации не берут на учет и не оказывают медицинскую помощь, если те не имеют паспорт РФ.
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