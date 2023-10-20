Россияне мобилизуют студентов в Луганской области, - партизаны

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на " АТЭШ ".

Отмечается, что мобилизованных студентов заставляют брать академотпуск.

"Нам доподлинно известно о таких случаях в т. н. "Донбасском государственном техническом университете", в городе Алчевск", - говорится в сообщении.

Партизаны пишут, что не лучше обстоят дела и на других оккупированных территориях Украины. "АТЭШ" уточняет, что мобилизуя в свою армию украинцев на оккупированных территориях, россияне совершают военное преступление.

Мобилизация в оккупации

Ранее мы писали, что россияне мобилизуют учителей на оккупированных территориях. Так директор школы в оккупированной части Запорожской области лично раздавала повестки.

Также известно о планах оккупантов мобилизовать 2500 человек во временно оккупированном Крыму "на военную службу".

Также россияне начали мобилизацию в Запорожской области, людей берут в плен, а затем отправляют с автоматами рыть окопы на передовой.