Ночная атака "Шахедов" на Запорожскую область: разрушен дом, были пожары

Фото: пожары в Запорожском районе уже укротили (Getty Images)

Россияне в ночь на 26 июля запустили по Запорожской области почти десяток дронов. В результате обстрела были пожары и разрушен дом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Ивана Федорова.

"Во время ночной атаки россияне направили на область 9 "Шахедов", - говорится в сообщении. Федоров уточнил, что: в Запорожском районе произошло несколько пожаров. Сейчас спасатели огонь уже укротили. Известно, что из-за атаки изуродовано нежилое сооружение;

тем временем в Пологовском районе поврежден склад фермерского хозяйства, а также разрушен частный дом. "Прошло без пострадавших", - добавил глава ОВА.