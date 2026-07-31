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"Не хочу, чтобы мой сын пережил такой ужас": как из Донецкой области эвакуируют сотни семей с детьми

11:15 31.07.2026 Пт
5 мин
В Краматорске сейчас живет более 50 тысяч человек, среди них – почти четыре тысячи детей
aimg Юлия Суркова
"Не хочу, чтобы мой сын пережил такой ужас": как из Донецкой области эвакуируют сотни семей с детьми Краматорск – Лозовая, 16 июля 2026 (фото: Алексей Филиппов)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Когда дрон попал в квартиру на двух этажах ниже, Руслана поняла: ей с сыном пора уезжать из Краматорска. Сидя в эвакуационном автобусе с двухлетним Алексеем на руках, она вытирает слезы. Покидать родной город и ехать в неизвестность очень тяжело. Но 27-летняя мать-одиночка верит, что сделала правильный выбор.

"РБК-Украина" и "ЮНИСЕФ" делится репортажем о том, как эвакуируют семьи с детьми из Донбасса.

"Стрелять стали чаще – и ночью, и днем. Ты идешь в магазин и уже не знаешь, безопасно ли это. Я сама сирота, я знаю, что такое расти без мамы. И я просто не хочу, чтобы мой сын такое пережил, такой ужас", – говорит Руслана и прижимает сына к себе.

Голубоглазый Алексей играет любимым мишкой, улыбается и пока не знает, что впереди его ждет долгая дорога.

&quot;Не хочу, чтобы мой сын пережил такой ужас&quot;: как из Донецкой области эвакуируют сотни семей с детьми

Фото: Руслана с двухлетним Алексеем во время эвакуации (Алексей Филиппов для ЮНИСЕФ в Украине)

Туда, где будет тихо

Этим летом Краматорск все больше напоминает декорации к фильму о постапокалипсисе. Вдоль центральных улиц коммунальщики устанавливают бетонные треугольники, которые называют "зубами дракона" и оплетают их кольцами колючей проволоки.

Проходы в этих заграждениях оставляют только для пешеходов, направляющихся к остановкам общественного транспорта. Над дорогами натянуты сетки, защищающие машины и людей от атак дронов. Линия фронта постепенно приближается, и последние крупные города Донецкой области все чаще оказываются под ударами.

Несмотря на это город остается людным. По данным местных властей, в Краматорске сейчас живет более 50 тысяч человек, среди них – почти четыре тысячи детей. Но каждый день эти цифры уменьшаются. Эвакуационные автобусы вывозят из Донбасса сотни людей, решивших не ждать, пока война придет в их дом.

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В отдельных районах города, расположенных ближе к линии фронта, уже объявлена обязательная эвакуация детей.

"Наш район еще не попал под эвакуацию, но я не стала ждать этого момента. Потому что еще весной чувствую, как ситуация становится хуже", – говорит Руслана, которая последние два месяца спит по четыре-пять часов из-за ночных обстрелов и страха за жизнь сына.

Попадание дрона в их многоэтажку стало для женщины последней каплей. Руслана продала свою старую сломанную машину на запчасти, собрала вещи, взяла сына на руки и пришла на пункт эвакуации.

Из Краматорска гуманитарные организации и волонтеры бесплатно вывозят людей в более безопасные регионы и на эвакуационный поезд, который ежедневно отправляется из Лозовой во Львов.

"Я не знаю, куда мы едем. У нас нет родных или друзей, которые могли бы нас приютить. Надеюсь, волонтеры помогут нам найти место, где будет тихо и безопасно", – говорит Руслана, регистрируясь на эвакуационный рейс гуманитарной миссии "Проліска".

&quot;Не хочу, чтобы мой сын пережил такой ужас&quot;: как из Донецкой области эвакуируют сотни семей с детьми

&quot;Не хочу, чтобы мой сын пережил такой ужас&quot;: как из Донецкой области эвакуируют сотни семей с детьми

Фото: улицы Краматорская (Алексей Филиппов для ЮНИСЕФ в Украине)

Начать сначала

Автобус заполняется семьями с детьми, пенсионерами и переносками, в которых жалобно мяукают коты, и отправляется в путь. Через несколько минут после того, как Руслана и Алексей покидают родной город, Краматорск снова оказывается под обстрелом управляемыми авиабомбами и артиллерией. Над городом поднимается черный дым.

Из прифронтового региона эвакуационный автобус выезжает по длинным тоннелям из противодронных сеток, минуя скелеты автомобилей на обочинах. Маленький Алексей дремлет у мамы на руках, а женщина мечтает о лучшем будущем для них обоих.

"Я бы очень хотела снять дом в селе, чтобы могла сажать овощи и зелень. И чтобы Алексей мог играть на улице, нашел друзей и рос в безопасности", – говорит Руслана, которая до рождения сына работала кухаркой-кондитеркой.

В транзитном центре в Лозовой их временно размещают в общей комнате для семей с детьми. Здесь Руслана получает гуманитарные наборы и оформляет денежную помощь от ЮНИСЕФ.

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В 2026 году ЮНИСЕФ продолжает оказывать многоцелевую денежную помощь семьям с детьми, эвакуируемыми из прифронтовых районов Украины. Она помогает семьям покрыть самые неотложные потребности после эвакуации – аренду жилья, питание, лекарства и другие базовые расходы, пока они обустраиваются в более безопасном месте.

"Я сейчас в декрете, к тому же я мать-одиночка. У меня нет сбережений или стабильного дохода, поэтому для меня эта помощь очень важна. Она позволит мне снимать жилье для нас с сыном первое время, пока я найду работу и смогу устроить Алексея в детский сад", – говорит.

&quot;Не хочу, чтобы мой сын пережил такой ужас&quot;: как из Донецкой области эвакуируют сотни семей с детьми

Фото: маленький Алексей в комнате в тразитном центре, который стал для него с мамой временным пристанищем (Алексей Филиппов для ЮНИСЕФ в Украине)

Пока женщина оформляет документы, Алексей восторженно прыгает на кровати в транзитном центре. Он еще не знает, где будет жить завтра. Но его мама надеется, что следующее место, которое они назовут домом, будет тихим и безопасным.

Читайте также о том, что из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Херсонской области увеличили территорию обязательной эвакуации. В список вошли новые населенные пункты и районы Херсона.

Ранее мы писали о том, что в Украине утвердили механизм, разрешающий эвакуацию детей с территорий активных и возможных боевых действий без сопровождения родителей.

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